Turski izvoz tehnoloških proizvoda u 2025. na korak od 10 milijardi dolara

L. Š. / Hina

04.02.2026 u 04:00

Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan Izvor: EPA / Autor: HALDEN KROG
Turski izvoz sofisticiranih tehnoloških proizvoda poskočio je u 2025. godini nadomak 10 milijardi dolara, a otprilike 40 posto vrijednosti isporuka činile su letjelice, pokazali su podaci statističkog ureda

Vrijednost izvoza te kategorije proizvoda bila je u 2025. godini veća za 12,6 posto nego u 2024., pokazuju podaci. Glavni sektor bila je industrija zrakoplova i svemirskih letjelica s vrijednošću isporuka nešto većom od četiri milijarde dolara.

Slijedi sektor računala, elektronike i optičkih proizvoda s isporukama vrijednim 3,3 milijarde dolara, te osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutske potrepštine s 2,5 milijarde dolara. Snažno je lani porastao i turski izvoz proizvoda poput motornih vozila, električne opreme i strojeva, za 10,6 posto, premašivši 102 milijarde dolara.

Isporuke motornih vozila dosegnule su vrijednost od 38,9 milijardi dolara. Slijedi električna oprema s 19,8 milijardi dolara, pokazuju podaci. Izvoz prerađivačke industrije činio je 43,5 posto ukupnog izvoza. U 2024. godini njezin udio iznosio je 41 posto.

