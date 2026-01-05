sigurnost kontinenta

Turska: Nakon promjene prioriteta SAD-a Europi preostaje samo jedno

I.V./Hina

05.01.2026 u 20:38

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je u ponedjeljak da Europa, suočena s američkim povlačenjem mora "preuzeti veću odgovornost" za vlastitu sigurnost

"Rat u Ukrajini i evolucija američkih strateških prioriteta ne ostavljaju Europi ništa doli preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost", rekao je Fidan na diplomatskom sastanku u Lisabonu, prenio je AFP-u izvor iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Mi Europljani smo svi u istom čamcu. Osiguranje sigurnosti vlastitog doma je egzistencijalna nužnost. Ne možemo delegirati svoju sigurnost drugima", rekao je Fidan te također izrazio žaljenje što Europska unija drži podalje njegovu zemlju, članicu NATO-a.

"Unatoč službenim obvezama suradnje sa saveznicima izvan Europske unije, Turska je godinama isključena iz sigurnosnih i obrambenih okvira Europske unije", požalio se šef turske diplomacije.

"Razlog je jasan. Uži nacionalni programi nekoliko država članica uzeli su šire strateške interese Europe za taoce", nastavio je Fidan ukazujući, ali ne imenujući na susjednu Grčku.

