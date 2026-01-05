Turska: Nakon promjene prioriteta SAD-a Europi preostaje samo jedno

"Rat u Ukrajini i evolucija američkih strateških prioriteta ne ostavljaju Europi ništa doli preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost", rekao je Fidan na diplomatskom sastanku u Lisabonu, prenio je AFP-u izvor iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Mi Europljani smo svi u istom čamcu. Osiguranje sigurnosti vlastitog doma je egzistencijalna nužnost. Ne možemo delegirati svoju sigurnost drugima", rekao je Fidan te također izrazio žaljenje što Europska unija drži podalje njegovu zemlju, članicu NATO-a.