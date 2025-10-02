NOVA IZVRŠNA UREDBA

Trump najavio ulaganja u AI za borbu protiv raka kod djece: 'Svi ćete uskoro biti bolje'

Predsjednik Donald Trump potpisao je novu izvršnu uredbu kojom se osigurava dodatnih 50 milijuna dolara (43 milijuna eura) za Inicijativu za podatke o malignim bolestima kod djece, pokrenutu tijekom njegova prvog mandata. Cilj programa su prikupljanje i analiza medicinskih podataka uz pomoć umjetne inteligencije da bi se poboljšala dijagnostika, ubrzala klinička ispitivanja i unaprijedile preventivne mjere

'Spojit ćemo umjetnu inteligenciju sa svim alatima koje već imamo. Doći ćemo do odgovora i ova djeca - od kojih su neka već bolje, a druga na putu oporavka – dobit će novu nadu', rekao je Trump u utorak u Ovalnom uredu, obraćajući se skupini malih pacijenata i djeci koja su izliječena. Dodao je: 'Svi ćete vrlo brzo biti bolje.'

Iako Bijela kuća nije navela koje će se točno tehnologije ili tvrtke uključiti u inicijativu, Trump je istaknuo da će 'rješenja biti dostupna svima'. Premda rijetko pogađa djecu, rak je i dalje najčešći uzrok smrti od bolesti nakon prve godine života u SAD-u. Američko društvo za rak procjenjuje da će ove godine dijagnozu dobiti oko 9550 djece, piše Euronews.

Stopa smrtnosti značajno je pala – više od 50 posto od 1975. godine – no broj novih slučajeva raste već desetljećima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da se svake godine u svijetu s malignim bolestima bori oko 400.000 djece i adolescenata mlađih od 19 godina.

Unatoč ozbiljnosti problema, pedijatrijska istraživanja čine manje od 10 posto saveznog budžeta za onkologiju, upozorava Children’s Cancer Foundation.

Ulaganja u sjeni rezova

Trumpova uredba udvostručuje dosadašnju obavezu Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) prema ovoj inicijativi, čime ukupno financiranje doseže 100 milijuna dolara. No Trump potpisuje novu izvršnu uredbu u trenutku u kojem širi rezovi prijete američkom znanstvenom sustavu.

Posljednjih godina ukinuti su brojni istraživački poticaji, a s federalne platne liste uklonjene su stotine znanstvenika. Među pogođenima je i Nacionalni konzorcij za tumore mozga kod djece, mreža koja je više od 25 godina osiguravala pristup eksperimentalnim terapijama.

Rani nacrti proračuna predviđali su smanjenje budžeta Nacionalnog instituta za rak za više od trećine. Iako ti rezovi još nisu potvrđeni, Američko društvo za rak upozorava da bi mogli ozbiljno usporiti napredak u smanjenju smrtnosti i patnje oboljelih.

