Trump najavio ulaganja u AI za borbu protiv raka kod djece: 'Svi ćete uskoro biti bolje'

'Spojit ćemo umjetnu inteligenciju sa svim alatima koje već imamo. Doći ćemo do odgovora i ova djeca - od kojih su neka već bolje, a druga na putu oporavka – dobit će novu nadu', rekao je Trump u utorak u Ovalnom uredu, obraćajući se skupini malih pacijenata i djeci koja su izliječena. Dodao je: 'Svi ćete vrlo brzo biti bolje.'

Iako Bijela kuća nije navela koje će se točno tehnologije ili tvrtke uključiti u inicijativu, Trump je istaknuo da će 'rješenja biti dostupna svima'. Premda rijetko pogađa djecu, rak je i dalje najčešći uzrok smrti od bolesti nakon prve godine života u SAD-u. Američko društvo za rak procjenjuje da će ove godine dijagnozu dobiti oko 9550 djece, piše Euronews.