'Zar on stvarno misli ovo?' Trump obrisao šokantnu sliku, a sad se pokušava izvući iz gabule

‘Mislio sam da sam to ja kao doktor’, rekao je o objavi na platformi Truth Social, koju je kasnije izbrisao. ‘Samo lažni mediji mogu izvući takav zaključak.’ Dodao je: ‘Ja činim ljude boljima.’

U ponedjeljak ujutro, dok je u Ovalni ured pristizala dostava hrane iz McDonald'sa, Trump je rekao da uopće nije primijetio religijsku simboliku, piše NY Times.

Na slici, koja je ubrzo uklonjena, Trump nosi bijelo-crvenu odjeću nalik religijskim prikazima Isusa, dok mu iz ruke zrači svjetlo dok dodiruje bolesnog muškarca. U pozadini žena promatra prizor sklopljenih ruku u molitvi.

Trump rijetko briše objave

Brisanje objave rijedak je potez za Trumpa. Sliku, za koju se pretpostavlja da je generirana umjetnom inteligencijom, objavio je nedugo nakon što je napao papu Papu Lava XIV., koji je kritizirao američki rat u Iranu.

Objava je izazvala val negodovanja među vjerskim vođama i kršćanskim pristašama, koji su bili šokirani što se Trump, kako su protumačili, prikazao kao figura nalik Isusu.

U razgovoru za CBS News Trump je ponovio da je sliku doživio kao prikaz sebe kao liječnika. ‘Ja sam to vidio kao sebe koji liječi ljude. Bio sam kao doktor, malo zabave, liječenje ljudi. Tako sam to vidio’, rekao je, dodajući da je objavu uklonio jer ‘nije želio da ljudi budu zbunjeni’.

Trump se nije ispričao:; ni za ovu objavu ni za ranije kontroverzne izjave, uključujući prijetnju uništenjem iranske civilizacije. ‘Nemam problem s tim’, rekao je za Fox News.

Papu nazvao slabim i užasnim

Njegova objava u kojoj papu naziva ‘slabim prema kriminalu’ i dalje je dostupna, kao i brojne kritike koje dovode u pitanje njegovu sposobnost za obnašanje dužnosti. Naime, Trump rijetko do nikada ne priznaje pogreške ili se ispričava, čak i kada izazove uvrede ili štetu. U veljači je, pod pritiskom republikanaca, uklonio rasistički video koji je prikazivao Barack Obama i Michelle Obama, ali se nije ispričao.

Cijela situacija odvijala se dok su dužnosnici Bijele kuće organizirali dostavu brze hrane kako bi promovirali novu poreznu politiku. Dostavu je donijela Sharon Simmons iz DoorDasha, poručivši: ‘Ovdje sam zbog ukidanja poreza na napojnice.’

Trump je pritom odbio ispričati se i za napade na papu. ‘Samo odgovaram papi Lavu. Nema se tu za što ispričavati. On je u krivu’, rekao je.

Papa: Ne bojim se Trumpa

Papa posljednjih dana oštro kritizira američku politiku prema Iranu, upozoravajući na nasilje i kult moći. No u jednoj objavi Trump je ustvrdio: ‘Da ja nisam u Bijeloj kući, Leo ne bi bio u Vatikanu.’ Papa je uzvratio da se ‘ne boji’ Trumpove administracije i da će nastaviti ‘glasno govoriti poruku Evanđelja’.

Američki potpredsjednik JD Vance poručio je da bi Vatikan trebao ostati u okvirima moralnih pitanja, dok predsjednik vodi javnu politiku.

Brojni konzervativci oštro su reagirali na Trumpovu objavu. ‘Zar on stvarno misli ovo? Bog se ne može ismijavati’, poručila je Riley Gaines. Evangelistički novinar David Brody pozvao je Trumpa da ukloni objavu.