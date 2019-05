Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni izbor oglasa za radna mjesta u brzorastućem IT sektoru. Izaberite favorita i javite se na oglas već danas

Serengeti d.o.o. je project consulting tvrtka u kojoj niz vrhunskih stručnjaka projektira, razvija, testira, implementira i održava enterprise aplikacije za velike korisnike u različitim industrijama. Tvrtka posluje u Hrvatskoj i zemljama zapadne Europe, a sada traži iskusne Programere poslovnih aplikacija - Java / .NET (m/ž) koji će u tvrtkinim poslovnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Varaždinu raditi na ambicioznim projektima razvoja softvera u domenama financija, telekomunikacija, industrije i energetike. Kako bi se idealno uklopili u postojeći tim, zainteresirani kandidati, uz barem dvije godine programerskog iskustva u Javi ili .NET C# programskom jeziku, moraju dobro poznavati sve slojeve razvoja poslovnih aplikacija. Novom zaposleniku nude stalni radni odnos, fleksibilno radno vrijeme, plaćene edukacije i još mnogo toga, a vaš životopis im možete poslati do 23.svibnja.

Ako želite raditi u informatičkoj tvrtki koja je usmjerena na stalno proširenje opsega svojih usluga i povećanju broja korisnika, onda je Infosistem mjesto za vas! Riječ je o kompaniji koja posebnu pažnju posvećuje pravilnom odabiru zaposlenika i njihovom daljnjem usmjeravanju i izgradnji. Ukoliko ste spremni biti dijelom karike u ostvarenju kvalitetnih rješenja, postanite članom njihova tima na poziciji Java Developer (m/ž) . Prednost pri zapošljavanju imaju komunikativni kandidati s iskustvom u programiranju, dizajnu i razvoju Enterprise softverskih rješenja, koje odlikuje analitičnost pri rješavanju problema i koji odlično poznaju engleski jezik. Na oglas se možete javiti do 31.svibnja.

Vestigo d.o.o. je IT kompanija koja obiluje talentiranim stručnjacima čiji posao uključuje izradu važnih poslovnih aplikacija za industriju plaćanja i kartičnog poslovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Ako ste vi DevOps inženjer kojem nije potrebno objašnjavati da Linux, Bash, Python i Jenkins nisu kojekakvi likovi iz britanskih krimića, jer ih već jako dobro poznaje i s njima je na ''ti'', onda ste možda pronašli svog idealnog poslodavca. Vestigo traži upravo vas – DevOps inženjera (m/ž), koji će biti zadužen za rješavanje problema u razvojnim, testnim i proizvodnim fazama. Pošaljite im vaš životopis (na engleskom jeziku!) do 22.svibnja.

Svatko od nas bi volio raditi u kompaniji koja iskreno vjeruje da su ''djelatnici temelj tvrtkina uspjeha'', zar ne? E pa, upravo takva kompanija je i Kostwein proizvodnja strojeva d.o.o. iz Varaždina koja aktivno traži pojačanje u svojim redovima i to na poziciji IT tehničar (m/ž). Traže usredotočene i fleksibilne zaposlenike koji su spremni svojim talentima doprinijeti ostvarenju tvrtkinih ciljeva. Opis posla, između ostalog, uključuje instalaciju i održavanje računala i softvera, pružanje tehničke pomoći zaposlenicima i vođenje administracije u službi tehničke podrške. Molbe i životopise potrebno je slati na njemačkom jeziku, do 21.svibnja.