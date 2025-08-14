TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju, izdvojili smo nekoliko oglasa

MojPosao/tportal.hr

14.08.2025 u 14:28

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Promo fotografije / Autor: Dmytro Sheremeta
MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

KONGSBERG Maritime traži IT sistem administratora (m/ž) koji će biti zadužen za instalaciju, održavanje i zamjenu računala na Microsoft platformi, podršku korisnicima za Windows OS, Microsoft i druge aplikacije, kao i za rad s Autodesk i CAD alatima. Očekuje te dinamično međunarodno okruženje, konkurentna primanja, financijska potpora u posebnim situacijama, dodatno zdravstveno osiguranje te brojni benefiti poput team buildinga i putnog osiguranja. Prijave su otvorene do 31. kolovoza.

King ICT zapošljava Networking Security sistem inženjera (m/ž) s najmanje 3 godine iskustva u mrežnim sigurnosnim tehnologijama. Ako voliš učiti i voditi projekte, sudjelovati u implementaciji napredne sigurnosne infrastrukture te stalno nadograđivati znanje, ovo je prilika za tebe. Uz brojne pogodnosti (božićnica, pokloni, dodatno osiguranje, sportske aktivnosti, skraćeno radno vrijeme nakon povratka s porodiljnog, slobodan dan na djetetov rođendan, popusti za zaposlenike…), radit ćeš u vrhunskom timu s fleksibilnim radnim vremenom. Prijave traju do 27. kolovoza.

Zagrel Rittmeyer traži DevOps inženjera (m/ž) s naglaskom na upravljanje podacima u cloud i on-premise okruženju. Idealan kandidat bit će ključna osoba u razvoju skalabilnih i sigurnih sustava za inovativna rješenja u sektoru vode i energije. Nudi se stalan posao, rad na modernim tehnologijama, bonus za rođenje djeteta (1000 €), pokriveni troškovi vrtića i prehrane, fleksibilno radno vrijeme i još mnogo toga. Prijavi se do 12. rujna.

BMT Alutech Solutions Croatia otvara dvije pozicije. Tehničar u održavanju (m/ž), ako imaš barem 2 godine iskustva u industrijskom održavanju (idealno u auto ili metalnoj industriji), ovo je prava prilika. Radit ćeš na održavanju CNC strojeva, vođenju evidencije i preventivnim pregledima. Također kao Operater kontrole kvalitete (m/ž) uključi se u ispitivanje proizvoda prema tehničkim crtežima i međunarodnim standardima. Bit ćeš odgovoran za detekciju odstupanja i predlaganje korektivnih mjera. Tvrtka nudi sigurno zaposlenje, strukturiranu edukaciju, plaćene troškove prijevoza, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje i topli obrok. Prijave traju do 10. rujna.

