Iskoristite ovih šest super korisnih trikova za LinkedIn

Još od redizajna, Linkedin se jako trudi obraćati pažnju na influencere koji koriste ovu platformu. Štoviše - kompanija surađuje sa brojnim partnerima kako bi redovito objavljivala ekskluzivni sadržaj koji možete vidjeti na svojem feedu.

Vodite računa da se ovdje ne radi samo o influencerima koji objavljuju poveznioce. Velik broj njih objavljje vrlo koristan sadržaj - i to rade jako često. Da biste pronašli i slijedili influencere, odite u Home i tamo odaberite widget za slijeđenje blogera Who To Follow i odaberite View all recommendations kako biste vidjeli nekoliko prijedloga koji bi vam se mogli svjedjeti.