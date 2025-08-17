Evo zašto je Ivan Perišić jedinstven; zbog ovog poteza naklonila mu se cijela Nizozemska

Prošlog ljeta, dok je bio u Hajduku, Perišić je strepio za nastavak karijere zbog teške ozljede križnih ligamenata koljena. Mnogi u njegovim godinama u takvoj bi situaciji zaključili karijeru ili barem izgubili mogućnost igranja na najvišoj razini. No, Omišanin je pokazao suprotno – s 34 godine pokidao je ligamente, a s 36 se vratio i igra na elitnoj europskoj sceni.

Upornim radom i nevjerojatnom disciplinom Perišić je uspio ponovno dosegnuti razinu na kojoj je bio prije ozljede. Povratak je dočekao u dresu PSV-a i u novu sezonu ušao sjajno.

Protiv Twentea još je jednom pokazao koliko znači momčadi. U 55. minuti akciju je započeo u vlastitom kaznenom prostoru, a zatim u svega desetak sekundi pretrčao cijeli teren u punom sprintu i stvorio situaciju za gol iz kontre. Nažalost, suigrači ga nisu nagradili pravodobnim dodavanjem pa je ostao bez zaslužene prilike za pogodak. No, unatoč tome što nije zabio iz te akcije, navijači, ali i mediji u Nizozemskoj oduševljeni su Perišićevim potezom



Fizička spremnost 36-godišnjaka i dalje oduševljava navijače i stručnjake, a njegova posvećenost i mentalna snaga primjer su mlađim generacijama. Jasno je da će hrvatska reprezentacija teško ponovno imati igrača kalibra Ivana Perišića, no dobra je vijest za izbornika Zlatka Dalića – dugogodišnji Vatreni još ne razmišlja o oproštaju.