Tražite posao u IT-ju? Izdvojili smo nekoliko atraktivnih ponuda

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled novih poslovnih prilika u IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite im se već danas

RMH Lopud Lafodia je dio talijanske hotelske grupacije Rosaria Marazzi Hotels, smješten na samom jugu Hrvatske, na otoku Lopudu. S ciljem osnaživanja postojećeg tima, zapošljavaju na radnom mjestu: Specijalist IT podrške (m/ž). Nude ti odlična primanja, osigurana dva obroka dnevno, mogućnost napredovanja i razvoj karijere, slobodan dan u tjednu te vrhunski smještaj u sobama za zaposlenike. Ako su te zainteresirali, javi im se do 27. veljače.

S više od 130 stručnjaka, njihov IT tim predvodi digitalizaciju domaće industrije osiguranja, brinući o neometanom funkcioniranju svih poslovnih aplikacija i servisa. Oni su CROATIA osiguranje i tragaju za pojačanjem na poziciji: IT poslovni analitičar (m/ž). Kako bi zaokupili tvoju pažnju, nude ti super uvjete za rad i još bolje projekte, rast i razvoj (onako kako ti želiš), bonuse, poticaje i dodatke, mogućnost rada na daljinu i sjajne kolege. Prijave primaju najkasnije do 8. ožujka.

Njihov moto je ‘radi kada želiš, odakle želiš i kako želiš!’. Oni su ambiciozan, zabavan te iznimno stručan tim programera, arhitekata i dizajnera koji kompanijama pruža podršku tijekom procesa digitalne transformacije i razvoja softverskih rješenja. Oni su OpenResearch GmbH i zapošljavaju na radnom mjestu: Senior Mobile Developer (m/ž). Nude ti početnu plaću od 2.100 eura mjesečno, osobni rast i razvoj, pozitivno radno okruženje i proslavu svakog uspjeha. Što čekaš? Javi im se do 25. veljače.