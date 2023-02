Potpuna privatnost: Ako ne želite slučajno dijeliti lokaciju, pripazite na ove stvari

Iskoristite ove jednostavne trikove ako želite biti sigurni da u svojim omiljenim programima ne odajete više o sebi nego što ste planirali

U Googleu možete isključiti povijest lokacije, no to je samo početak. Što se događa ako se jasno sjećate da ste isključili praćenje lokacije na uređaju, a vaš položaj još uvijek iskače na karti? Ili ste možda mislili da ste tu značajku ostavili uključenom, a ipak vidite praznine u svojoj povijesti lokacije?

Ako imate račun na Googleu, idite na njegove postavke na webu, zatim odaberite Podaci i privatnost i Povijest lokacije. Odaberite Uređaji na ovom računu, što može otkriti neke telefone, tablete i prijenosna računala na koje ste zaboravili. Svaki uređaj s kvačicom pokraj sebe sprema vaše kretanje na vaš račun na Googleu.

Možete kliknuti Isključi da to onemogućite, ali imajte na umu upozorenja: vašu lokaciju možda i dalje bilježe mobilni uređaji, usluga Pronađi moj uređaj, koja vam pomaže vratiti izgubljeni hardver, i Google Maps kada navigirate ili pretražujete područje u kojem se nalazite. Ova postavka povijesti lokacija više je općeniti prekidač koji utječe na značajke kao što su Google Timeline i mogućnost brzog traženja mjesta koja redovito posjećujete.

Na glavnom zaslonu računa na Googleu postoji još nekoliko mjesta na kojima se vaša lokacija bilježi i dijeli: kliknite Podaci i privatnost, zatim Aktivnost na webu i u aplikacijama za upravljanje podacima o lokaciji koje spremaju Googleove karte i druge aplikacije i stranice, zatim kliknite Osobe i dijeljenje i Upravljanje dijeljenjem lokacije za pregled popisa određenih kontakata koji mogu vidjeti gdje se nalazite putem različitih Googleovih usluga.

Kontrola praćenja na mobilnim uređajima

Na Androidu možete kontrolirati praćenje lokacije za pojedine aplikacije ili cijeli uređaj. Koraci se zbog same prirode sustava razlikuju od uređaja do uređaja, no u načelu rade istu stvar. Da biste promijenili postavke, morate doći do lokacijskih usluga i u njima odrediti kojim aplikacijama želite dozvoliti pristup tim uslugama ili jednostavno isključiti praćenje lokacije za cijeli uređaj.

Na iOS-u postoji vrlo slična postavka. Ako u postavkama odaberete Privatnost i sigurnost, a zatim dodirnete Usluge lokacije, možete isključiti praćenje lokacije za telefon i sve aplikacije na njemu. Ako funkciju odlučite ostaviti omogućenom, možete upravljati pristupom pojedinačnih aplikacija svojoj lokaciji putem popisa ispod. Kao i na Androidu, možete odlučiti ograničiti aplikacije na praćenje lokacije samo kada je određena aplikacija sama pokrenuta ili joj dopustiti da vas prati i u pozadini.

Brisanje lokacijskih podataka relativno je složen proces, s obzirom na to da morate provjeriti postavke i bilješke svake aplikacije koja je koristila vašu lokaciju. Za Google i njegove aplikacije uđite u postavke na njihovoj internetskoj stranici. Tamo birajte Podaci i privatnost i nakon toga Povijest lokacija ili Aktivnost na webu i lokacijama kako biste izbrisali podatke iz Googleove arhive. Također ćete te informacije moći automatski brisati nakon tri, 18 ili 36 mjeseci.

Apple ne prati vaše kretanje na isti način, no pamti listu lokacija koje često posjećujete kako biste lakše i brže došli do njih. Za brisanje te liste na iPhoneu odite u postavke uređaja i birajte Privatnost i sigurnost, Lokacijske usluge, Usluge sustava i Značajne lokacije. Tamo tu listu možete izbrisati i blokirati njezino popunjavanje u budućnosti, zaključuje Wired.