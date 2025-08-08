IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju, evo oglasa

Tehnozavod traži Mid-Senior Full Stack Developera (m/ž) s iskustvom u .NET-u i Reactu. Tvoj posao uključuje razvoj i održavanje skalabilnih web aplikacija. Aktivno ćeš sudjelovati u oblikovanju sustava koristeći clean arhitekturu. Poslodavac nudi rad u dinamičnom i motivirajućem okruženju, kontinuirano stručno usavršavanje uz rad s najnovijim tehnologijama te mogućnost rada od kuće. Prijave su otvorene do 17. kolovoza.

E.ON Digital Dialog zapošljava Fullstack Developera (m/ž/d) koji će kao dio tima za proizvode i kalkulacije osiguravati stabilne i učinkovite krajnje procese i sustave – od upravljanja proizvodima i izračuna cijena do nabave energije. E.ON nudi dinamično i raznoliko radno okruženje u energetskom sektoru, fleksibilno radno vrijeme, 24 dana godišnjeg odmora, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled te mogućnost rada od kuće. Prijave traju do 24. kolovoza.

Plava Laguna zapošljava Suradnika ili višeg suradnika programske podrške (m/ž) u Sektoru informacijskih tehnologija u Poreču, s fokusom na područje poslovne informatike. Radno mjesto obuhvaća digitalizaciju i modernizaciju poslovnih procesa, praćenje tehnoloških trendova te analizu i razvoj softverskih rješenja. Plava Laguna nudi mogućnost napredovanja i stručnog razvoja te upoznavanje s poslovnom informatikom u turističkom sektoru. Prijaviti se mogu kandidati s iskustvom i oni bez iskustva. Rok za prijavu je 17. kolovoza.

TÜV NORD zapošljava IT-ServiceDesk Agenta (m/f) koji će pružati korisničku podršku putem telefona, e-maila i self-service platformi. Ključni zadaci uključuju analizu i rješavanje tehničkih problema na njemačkom i engleskom jeziku (razina C1), kao i dokumentiranje procesa i ažuriranje baze znanja. Nudi se 30 dana godišnjeg odmora, božićnicu i doprinos za treći mirovinski stup, mogućnost razvoja kroz seminare, te moderan i ugodan radni prostor. Plaća iznosi između 2.000 i 2.500 eura mjesečno. Prijave traju do 29. kolovoza.

Libusoft Cicom zapošljava Full Stack Developera (m/ž) koji će biti uključen u razvoj softverskih rješenja kroz analizu zahtjeva, programiranje, testiranje, analize, pregled koda i tehničko savjetovanje. Posao je moguće obavljati u uredu, hibridno ili potpuno remote, ovisno o dogovoru. Libusoft Cicom nudi ugodno radno okruženje, mogućnost dugoročnog razvoja karijere, MultiSport karticu, sistematski pregled, dodatno zdravstveno osiguranje te fleksibilno radno vrijeme i mogućnosti dodatnog usavršavanja. Prijave su otvorene do 16. kolovoza.