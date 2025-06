Isprobali smo Epomaker Galaxy65: Savršena modularna tipkovnica za početnike?

Epomakerova nova serija proizvoda uključuje Galaxy65 - model koji, kao što ime nalaže, dolazi bez funkcijskih tipki i numeričkih tipki kako bi zauzeo čim manje mjesta na radnom stolu. Raspored tipki uključuje i vrlo popularni 'knob', potenciometar u gornjem desnom kutu koji se može programirati za sve od skrolanja dokumentima i upravljanja multimedijskim tipkama do specifičnih funkcija unutar određenog softvera.

Tipkovncu je također moguće povezati s do tri različita uređaja putem bluetootha, USB 2.4 GHz konektora ili USB-C veze, a uređaj se može spojiti na PC, Mac, Linux, PlayStation i Nintendo Switch. Tipkovnica dolazi sa lijepim opletenim USB-C kabelom, alatom za mijenjanje prekidača i vađenje kapica te nekoliko zamjenskih prekidača. Također se može programirati preko QMK ili VIA softvera - sve što trebate je skinuti json datoteku sa službene stranice, učitati je u sučelje preko Chromea ili Edgea i to je to.