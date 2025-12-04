drakonska odluka

Rusija blokirala Snapchat: Kažu da se koristi za terorizam

M.Da./Hina

04.12.2025 u 18:23

Snapchat je blokiran u Rusiji
Snapchat je blokiran u Rusiji Izvor: Profimedia / Autor: Jaap Arriens / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Rusija je blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu fotografija i video snimaka koje se objavljuje privremeno, objavila je u četvrtak državna novinska agencija RIA, pozivajući se na regulatora za komunikacije Roskomnadzor

Ruske vlasti objasnile su da je jedan od razloga za zabranu navodna zloupotreba Snapchata "za organizaciju i izvođenje terorističkih djela u zemlji te za regrutiranje počinitelja".

vezane vijesti

Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi koje se, prema tvrdnjama vlasti, koristi za kriminalne aktivnosti.

Odluka je uslijedila nakon restrikcija uvedenih Googleovu YouTubeu, Metinom WhatsAppu i Telegramu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drakonska odluka

drakonska odluka

Rusija blokirala Snapchat: Kažu da se koristi za terorizam
ZNANSTVENA PEŠKARIJA

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

Trojica znanstvenika, jedan revolucionarni koncept i – Nobelova nagrada: Kako su MOF-ovi postali temelj novih tehnologija
VAŽAN DOPRINOS

VAŽAN DOPRINOS

Veliko priznanje: Hrvatska znanstvenica Sonja Perković osvojila prestižnu dansku nagradu

najpopularnije

Još vijesti