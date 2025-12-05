nije sretan

Evo kako je engleski izbornik Thomas Tuchel komentirao ždrijeb skupina SP-a

I.Ž.

05.12.2025 u 21:44

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel Izvor: Profimedia / Autor: Adnan Beci / AFP / Profimedia
Hrvatska nogometna reprezentacija će na SP-u 2026. godine igrati u skupini s Englesko, Ganom i Panamom. Ždrijeb je komentirao engleski izbornik Thomas Tuchel

Engleski izbornik Thomas Tuchel odmah je reagirao na ždrijeb SP-a, poručivši da je njegovoj momčadi pripala teška i izazovna skupina.

'Teška skupina, težak prvi ogled protiv Hrvatske, koja je bila nositelj u drugoj jakosnoj skupini', rekao Tuchel za engleske medije pa se osvrnuo na dvoboj s Hrvatskom:

'Oni su vrhunska momčad, deseti na svijetu, stalni sudionik finala i polufinala. SP odmah počinjemo protiv zahtjevnog protivnika i velikog izazova...'

U izjavi za HRT Tuchel je dodao:

'Dvoboj protiv Hrvatske zvuči kao četvrtfinale, jako teško otvaranje za obje reprezentacije, siguran sam da već imam poruku Matea Kovačića na mobitelu. Hrvatske je puna talenta, strasti i znaju ići daleko na velikim natjecanjima. Jako teško, ali ne treba podcijeniti Panamu, a nikad nećemo ni Ganu koja ima mnogo individualne klase. Jako teška skupina', rekao je Tuchel i istaknuo:

'Poslat ću poruku Kovačiću, volim ga, fantastičan je igrač i osoba, no prijateljstvo će prestati na tih 90 minuta.'

Komentirao je Tuchel i ostala dva suparnika u skupini.

'Gana je redoviti sudionik Svjetskih prvenstava, a Antoine Semenyo i Mohammed Kudus igraju u Premier ligi i donose puno kvalitete', kazao je za Ganu pa se 'prebacio' na Panamu:

'Panama je pomalo nepoznanica, trenutačno ne znamo mnogo o njima, ali u lipnju ćemo znati puno više.'

