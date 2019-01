Tim Cook izgovorio je nešto što dugo nismo čuli

Nastojeći smiriti investitore i ublažiti ozbiljan pad vrijednosti Appleovih dionica Tim Cook je gostovao u televizijskoj emisiji i izgovorio svima poznatu frazu

Glavni izvršni direktor Applea Tim Cook gostovao je u emisiji Mad Money na američkom CNBC-u, nastojeći ublažiti strahove ulagača i usporiti pad vrijednosti tvrtke. Tijekom intervjua rekao je frazu koju poznavatelji Applea nisu čuli već neko vrijeme: 'Jednostavno, funkcionira. (It just works.)'

Tu je rečenicu, naime, pokojni suosnivač i glavni izvršni direktor Applea Steve Jobs koristio često kako bi objasnio zašto kupci više vole proizvode te tvrtke. Otkad je kormilo preuzeo Cook nismo ju imali prilike čuti. No, sad ju je izrekao ne jednom već - dva puta.



'Ovaj tim je nevjerojatan kad je riječ o stvaranju hardvera, softvera i usluga te kad sve to treba upogoniti da radi jedno s drugim. Jednostavno, funkcionira', rekao je Cook.



Ponovio ju je govoreći o bežičnim slušalicama AirPods: 'Postaju sveprisutne. Ljudi ih vole. Bilješke mi stižu svaki dan. Pune su tehnologije. Ali, jednostavno funkcioniraju.'



Što se tiče navodne spore prodaje iPhonea XR, Cook je ustvrdio kako su to gluposti. 'Evo kako gledam na to. Ovo je istina, ovo su činjenice. Otkad smo počeli isporučivati iPhone XR do danas bio je to najpopularniji iPhone, svaki dan', istaknuo je.



Također je dodao kako dugoročni izgledi Applea i proizvodi koje pripremaju nikad nisu bili bolji, eko-sustav nikad nije bio snažniji, a usluge su vrlo uspješne, piše Business Insider.