Zbog cijena ili? Apple srezao proizvodnju novih iPhonea

Apple, koji je prošloga tjedna smanjio procjene prodaje, smanjio je i planiranu proizvodnju svoja tri nova modela iPhonea za oko 10 posto u razdoblju od siječnja do ožujka, izvijestio je u srijedu Nikkei Asian Review

No, mnogi analitičari i potrošači kažu i da su cijene novih modela iPhonea previsoke, piše Reuters.

To smanjenje ukazuje na slabiju potražnju za iPhone uređajima u Kini, najvećem svjetskom tržištu pametnih telefona, čiji se gospodarski rast usporava, među ostalim, zbog trgovinskog rata sa SAD-om.

To je Apple zatražio prije nego što je nedavno javnost izvijestio o smanjenjim prognozama, što je posljedica, kako je poručio, slabije potražnje u Kini. Appleovo smanjenje procjena prodaje izazvalo je oštar pad cijene njegove dionice, ali i cijelog tehnološkog sektora.

Tvrtka za istraživanje tržišta Canalys procjenjuje da su isporuke u Kinu prošle godine pale za 12 posto, a očekuje se da će isporuke pametnih telefona u 2019. godini pasti za još tri posto, na manje od 400 milijuna po prvi put od 2014. godine.

Nikkei piše kako će ukupni planirani obujam proizvodnje starih i novih iPhonea vjerojatno biti smanjen na 40 do 42 milijuna uređaja u razdoblju od siječnja do ožujka, s prethodne projekcije od 47 do 48 milijuna.