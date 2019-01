Nije samo Apple: Pogledajte kakve je rezultate Samsung objavio zbog pada potražnje za smartfonima

Samsung Electronics očekuje pad dobiti u četvrtom tromjesečju 2018. za 29 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, što je posljedica usporavanja potražnje za pametnim telefonima i memorijskim čipovima.

To je znatno veći pad dobiti nego što su analitičari u anketi Reutersa očekivali i prvi pad dobiti Samsunga nakon dvije godine.

THE WALL

Međutim, u utorak je Samsung poručio da će njegova dobit biti potisnuta i u prvom tromjesečju 2019. godine zbog slabljenja potražnje i jačanja konkurencije.

Slabljenje potražnje, posebice u Kini, pritisnula je cijeli tehnološki sektor, pa je nedavno i Apple upozorio da će mu prihodi biti manji nego što se očekivalo zbog slabije nego što se očekivalo prodaje iPhonea u Kini.

'Slaba prodaja čipova vodećim kineskim 'cloud' kompanijama izazvala je rast Samsungovih zaliha do razina koje dovode do pada cijena. Uz to, kineski proizvođači pametnih telefona bilježe drastični pad prodaje, što je također izazvalo slabljenje potražnje za čipovima', objašnjava Kim Young-woo, analitičar u tvrtki SK Securities.