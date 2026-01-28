Aplikacija izazvala pobunu: Agenti ICE-a skeniraju lica, nitko nema pravo odbiti

Američki imigracijski službenici sve se više oslanjaju na mobilnu aplikaciju za prepoznavanje lica Mobile Fortify jer omogućuje trenutačnu identifikaciju osoba na terenu – dovoljno je usmjeriti kameru pametnog telefona prema nekome. No način na koji se ta tehnologija koristi izazvao je snažan otpor javnosti, tužbe saveznih država i političku reakciju u Kongresu

Aplikacija Mobile Fortify omogućuje agentima Imigracijske i carinske službe (ICE) da skeniranjem lica ili otisaka prstiju povuku podatke iz više saveznih i državnih baza. Neke od tih baza američki su sudovi ranije ocijenili nedovoljno pouzdanima za izdavanje uhidbenih naloga. Prema podacima iz tužbe, koju su ranije ovog mjeseca protiv američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) podnijeli savezna država Illinois i grad Chicago, Mobile Fortify je korišten više od 100.000 puta na terenu. Pravni stručnjaci upozoravaju da je riječ o velikom zaokretu: tehnologija prepoznavanja lica dosad se uglavnom koristila na granicama i u istragama, a ne u svakodnevnim policijskim intervencijama, piše Guardian.

Tehnologija bez mogućnosti odbijanja Postojanje aplikacije otkrio je portal 404 Media prošlog ljeta, analizirajući interne e-mailove koji su procurili. Kasnije su objavljeni i dokumenti DHS-a prema kojima osobe nemaju pravo odbiti skeniranje lica, čak ni ako su američki državljani. 'ICE koristi ovu tehnologiju upravo u uvjetima koji dovode do najviše pogrešnih podudaranja', upozorava Nathan Freed Wessler iz Američke unije za građanske slobode (ACLU). 'Pogrešna identifikacija može nekome u potpunosti uništiti život.' Šire posljedice, dodaje, još više zabrinjavaju: 'ICE u praksi pokušava stvoriti društvo biometrijskih kontrolnih točaka.' Prosvjedi, tužbe i politički otpor Korištenje Mobile Fortifya potaknulo je otpor na ulicama, na sudovima i u Kongresu. Aktivisti i prosvjednici bilježe postupanja maskiranih agenata, a koriste jednokratne telefone i donirane kamere u vozilima kako bi dokumentirali intervencije. Središnji prigovor odnosi se na pouzdanost tehnologije. Brojna istraživanja pokazala su da sustavi prepoznavanja lica imaju znatno veće stope pogrešaka kod žena i osoba tamnije boje kože. U stvarnim uvjetima – loše osvjetljenje, brzo kretanje, stresne situacije – rizik od pogrešne identifikacije samo raste. U tužbi Illinoisa protiv DHS-a tvrdi se da aplikacija nadilazi ovlasti koje je Kongres dao za prikupljanje biometrijskih podataka, a navodi i primjere u kojima su agenti fotografirali i skenirali američke državljane bez njihova pristanka.