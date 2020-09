Svi su tu: Pobrojali smo premijerne PlayStation 5 naslove koji dolaze na novu konzolu

PlayStataion 5 dolazi 19. studenog, a mi smo sakupili sve naslove koje ćemo na novoj konzoli moći igrati tijekom prvih nekoliko mjeseci

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 12. studenog

Dolazak nastavka iznimno uspješnog Marvel's Spider-Mana nikad nije bio upitan, no sad imamo dodatni razlog za slavlje zato jer priča prati glavnog lika hit-animiranog filma Spider-Man: Into the Spiderverse. Novi Spider-Man prikladno je utopljen u neonske boje i obećava radnju i priču u kojoj ćemo, sigurni smo, uživati jednog dana kad ju konačno zaigramo.

Sackboy A Big Adventure - 12. studenog