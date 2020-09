Tražite posao u IT-ju? Pogledajte tko sve zapošljava ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih poslova u IT- sektoru. Pronađite favorita i javite im se već danas

CloudSense je provjerena platforma za upravljanje trgovinom i pretplatnicima, izgrađena za velike ili složene tekuće usluge. Kompanije za komunikacije, medije i komunalne usluge širom svijeta s povjerenjem im se obraćaju kako bi unaprijedili putovanje svojih kupaca na Salesforceu. Tvrtka trenutno zapošljava na sljedećim pozicijama: Product Developer (m/ž), Junior Product Developer (m/ž), Solution Architect (m/ž) i Senior Technical Consultant (m/ž). Rok za prijavu na oglase ističe 9. listopada.

Tvrtka Ed Borel, osnovana 1994. godine s ciljem razvoja i implementacije vlastitih programskih rješenja, zapošljava novog kolegu, odnosno kolegicu, na poziciji Software Developer (m/ž). Opis posla uključuje razvoj aplikacija u programskim jezicima C++ i C# za zdravstvene djelatnosti, a zainteresirani kandidati moraju odlično poznavati SQL baze podataka. Tvrtka nudi stalan posao i plaću u rasponu od 10.000 do 15.000 kuna. Svoj životopis im pošalji do 3. listopada.