Sve što trebate znati o Woltu koji od danas dostavlja hranu po Zagrebu

Finska tvrtka Wolt u četvrtak je i službeno pokrenula poslovanje u Zagrebu i korisnicima nudi potpuno novo iskustvo naručivanja hrane putem interneta ili pametnog telefona

Vrijednost tržišta dostave hrane procjenjuje se na 13 milijardi dolara , uz godišnju stopu rasta 13,5 posto. Ukupna vrijednost tržišta, navode stručnjaci, mogla bi do 2022. iznositi čak 24 milijarde dolara.

'Želimo osigurati potpuno prilagođeno iskustvo naručivanja hrane našim korisnicima i restoranima s kojima surađujemo. Korisnici imaju punu potporu našeg tima iz korisničke podrške koji na upite odgovaraju u manje od 30 sekundi. Uz to, nudimo dostavu hrane i pića iz najboljih restorana u gradu i to u svega tri poteza po ekranu pametnog telefona. Dakle, korisnicima štedimo vrijeme', objašnjava Katanec. Također, cijenom dostave stimulirat će kupce da hranu naručuju iz bližih restorana , što ubrzava dostavu i smanjuje cijenu isporuke naručene hrane.

Wolt je jedna od najbrže rastućih online platformi za naručivanje i dostavu hrane koju koristi više od milijun korisnika diljem Europe. Ova tvrtka sa sjedištem u Helsinkiju posluje od 2015., a njena aplikacija ubrzo je postala najbolje ocijenjenom platformom u području dostave hrane na Google Play Storeu. Apple ih je pak nagradio za najbolji dizajn aplikacije.

Sve narudžbe isključivo su bezgotovinske, a korisnici mogu birati između 2500 restorana u 13 zemalja, od Gruzije, Danske, Estonije, Izraela, Latvije, Litve, Norveške, Mađarske, Poljske, Švedske, Češke, Finske do Hrvatske. Tvrtka ima više od 300 zaposlenih.

Začetnici novog trenda

Zagreb je prvi grad u Hrvatskoj u koji je došao Wolt. Trenutno se njegova usluga može koristiti na širem području središta grada, do četiri kilometra od restorana iz kojeg se naručuje hrana. Zasad još nije provjereno no šuška se da bi se ova usluga do ljeta mogla proširiti i po mjestima uz jadransku obalu. Wolt nije prvi servis za dostavu hrane, ali je zasigurno začetnik novog trenda u kojem preuzima sve, od prodaje hrane, preko kompletne logistike, naplate, dostave, korisničke podrške pa i eventualnog povrata novca.