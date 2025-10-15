Spotify udružuje snage s Netflixom: Mijenjaju taktiku nakon milijardi potrošenih na podcaste

U prvoj fazi suradnje na Netflix stiže pomno odabrana selekcija podcasta iz područja sporta, kulture, lifestylea i true crime žanra, a bit će uključeni naslovi iz produkcije Spotify Studija i The Ringera. S vremenom će se ponuda širiti na druge žanrove i produkcijske kuće, najavio je Spotify.

Spotify već neko vrijeme jača svoj fokus na video sadržaj. Sve je počelo uvođenjem alata koji korisnicima omogućuju da svoje emisije objavljuju i u video formatu, a nastavilo se pokretanjem programa koji autorima isplaćuje naknade prema uspješnosti njihovih video podcastova. Pokrenut je i Partner Program koji voditeljima omogućuje dodatnu zaradu od oglašavanja, izravno konkurirajući YouTubeu.

Osim toga, Spotify je dodao niz interaktivnih alata za publiku, poput anketa, komentara i Q&A sekcija, čime pokušava potaknuti veću angažiranost korisnika.