Spotify udružuje snage s Netflixom: Mijenjaju taktiku nakon milijardi potrošenih na podcaste

Spotify je najavio veliko proširenje svojeg video sadržaja kroz suradnju s Netflixom. Od početka iduće godine, odabrani video podcastovi dostupni na Spotifyju bit će prikazivani i na Netflixu, čime Spotify dodatno širi doseg svoje video ponude i otvara nove izvore prihoda od oglašavanja
U prvoj fazi suradnje na Netflix stiže pomno odabrana selekcija podcasta iz područja sporta, kulture, lifestylea i true crime žanra, a bit će uključeni naslovi iz produkcije Spotify Studija i The Ringera. S vremenom će se ponuda širiti na druge žanrove i produkcijske kuće, najavio je Spotify.
Spotify već neko vrijeme jača svoj fokus na video sadržaj. Sve je počelo uvođenjem alata koji korisnicima omogućuju da svoje emisije objavljuju i u video formatu, a nastavilo se pokretanjem programa koji autorima isplaćuje naknade prema uspješnosti njihovih video podcastova. Pokrenut je i Partner Program koji voditeljima omogućuje dodatnu zaradu od oglašavanja, izravno konkurirajući YouTubeu.
Osim toga, Spotify je dodao niz interaktivnih alata za publiku, poput anketa, komentara i Q&A sekcija, čime pokušava potaknuti veću angažiranost korisnika.
Od milijardi ulaganja do nove strategije
Spotifyjeva video ekspanzija dolazi nakon velikog zaokreta u poslovnoj strategiji podcastova iz 2023. godine, koji je uključivao i otpuštanja zaposlenika, među njima i tadašnje direktorice za sadržaj i poslovanje Dawn Ostroff.
Tijekom njezina mandata tvrtka je uložila milijarde dolara u podcast industriju, kupivši studije Parcast, The Ringer i Gimlet Media, te potpisala ekskluzivne ugovore s poznatim imenima poput Joea Rogana i Alex Cooper. No unatoč tolikim ulaganjima, očekivani profit nije stigao, pa se Spotify okrenuo novoj strategiji - videu.
Video sadržaj, posebno popularan među generacijom Z, donosi veće mogućnosti za oglašavanje i monetizaciju. Spotify tvrdi da danas ima više od 430.000 video podcasta, a njihova potrošnja raste 20 puta brže od audio sadržaja u odnosu na 2024. godinu. Također, više od 350 milijuna korisnika Spotifyja već je barem jednom streamalo video, što je rast od 65 posto u odnosu na prošlu godinu.
Suradnja s Netflixom otvara novi kanal distribucije i dodatnu vidljivost za Spotifyjeve video podcaste, iako detalji dogovora nisu poznati. Upitan o modelu dijeljenja prihoda i oglašivačkoj strategiji, Spotify je odbio otkriti financijske uvjete suradnje.