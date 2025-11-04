Crni oblak iz Sv. Nedelje nadvio se nad Zagrebom: 'Temperatura na požarištu veća je od 1000 stupnjeva'

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim. Gotovo četiri sata kasnije, vatrogasci se i dalje bore s požarom, a jedan djelatnik tvrtke je ozlijeđen

14.55 Nakon Ravnateljstva civilne zaštite, preporuku je izdao i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Andrija Štampar', koji na građane apelira da zatvore prozore i vrata kako biste spriječili ulazak dima te smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom. Njihovi stručnjaci, dodaju, izaći će na teren kako bi izmjerili kvalitetu zraka. Apeliraju na građane da prate obavijesti državnih službi.

14.50 Vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezerić također je na licu mjesta, te kaže kako je požar trenutačno pod kontrolom, no da će intervencija trajati do jutra, prenosi Radio Sveta Nedelja. Dodaje kako se požar više ne širi, ali postoji opasnost od dima. 'Trenutačno se u skladištu razvijaju temperature i do 1000 stupnjeva što je iznimno opasno za vatrogasce i sada jedino preostaje da se svi čuvaju', kaže Kezerić.

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpić

14.45 Iz Osnovne škole Vladimir Deščak u Svetoj Nedelji obavještavaju roditelje da su svi učenici škole u zatvorenom prostoru te u školskom prostoru nije uključena klima i prozori su zatvoreni. Učenicima koji će nakon nastave napuštati školu OŠ Vladimir Deščak dat će maske kako ne bi udisali u ovom trenutku onečišćen zrak, javlja Radio Sveta Nedelja. Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana. Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvana su i druge vatrogasne postrojbe, izvijestio je Svetonedeljski list. Prilikom gašenja požara ozlijeđen je jedan radnik tvrtke Pneumatik.

Kako javlja RTL, osim skladišta guma požar je zahvatio i susjednu firmu, stolariju i tahograf. Izgledno je da požar neće biti ugašen tijekom današnjeg dana. Na požarište je stigao i robot za gašenje požara u ekstremnim uvjetima.

Robot koji gasi požar u Sv. Nedelji Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







+12 Robot koji gasi požar u Sv. Nedelji Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je građane Svete Nedelje u neposrednoj blizini požarišta da preventivno zatvore prozore i vrata, te da se ne približavaju požarištu kako bi operativne snage mogle nesmetano djelovati. O požaru je obaviješten i dežurni toksikolog i inspekcija zaštite okoliša, potvrdili su u objavi na X-u. Građane u blizini požarišta su zamolili da zatvore prozore.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec zamolio je građane da se, radi vlastite sigurnosti, ne zadržavaju bez potrebe na otvorenom prostoru te da drže prozore i vrata zatvorenima.

'Situacija je pod nadzorom nadležnih službi, koje koordinirano i profesionalno reagiraju. Nema razloga za paniku, molimo vas za smirenost, razumijevanje i suradnju dok se intervencija ne privede kraju', dodao je Zurovec.

Radio Sveta Nedelja napominje da se skladište nalazi u blizini Hoto Villa, a da u pomoć svetonedeljskim vatrogascima dolaze i druga vatrogasna društva. Promet na Ulici Franje Tuđmana je preusmjeren na autoput, dodaje lokalni medij.