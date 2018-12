Fortnite na sudu i to zbog - ukradenih plesnih pokreta

Nakon što je Alfonso Ribeiro, glumac iza lika popularnog Carltona iz Princa iz Bel Aira odlučio tužiti Epic i Fortnite zato jer na njegovom plesu zarađuju novac, pridružio mu se i klinac čiji je ples popularizirala Katy Perry na SNL-u

Pravo ime šesnaestogorišnjaka iz Georgije je Russel Horning, a njegov put do slave krenuo je sa nastupom uz Katy Perry u jednoj prošlogodišnjoj epizodi Saturday Night Livea.

Horning je već osvojio internet objavljivanjem svojih plesnih pokreta na instagramu, a u ponedjeljak je njegova majka Anetta tužila Epic Gmaes i Take Two Interactive, vlasnike igara NBA 2K i Fortnite - s obzirom da on ne može zato jer je maloljetan.