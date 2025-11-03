Glasaju mobitelom, testiraju gene, uvode ChatGPT u škole: Ova mala zemlja je europsko tehnološko čudo

Estonija, poznata po svojoj digitalnoj upravi i tehnološkoj otvorenosti, postala je jedno od najinovativnijih društava u svijetu. Prema Globalnom indeksu inovacija za 2025. godinu, zauzela je visoko 16. mjesto, potvrđujući status jednog od vodećih europskih centara znanosti i tehnologije.

Članica je brojnih međunarodnih znanstvenih organizacija, uključujući CERN, Europsku svemirsku agenciju (ESA), Euratom i UNESCO. Nacionalna akademija znanosti – Estonska akademija znanosti – koordinira razvoj istraživanja i suradnju s europskim institucijama, a Nacionalni institut za kemijsku fiziku i biofiziku provodi temeljna i primijenjena istraživanja iz područja prirodnih znanosti.

Estonija u istraživanje i razvoj ulaže oko 1,5 posto BDP-a, nešto manje od europskog prosjeka, ali s iznimnim rezultatima u primjeni znanja i digitalnih tehnologija.

Od Skypea do jednoroga

Još od 1990-ih, kroz program Tiigrihüpe ('Tigrov skok') Estonija je sustavno razvijala informacijske tehnologije i digitalnu infrastrukturu. Danas se smatra jednom od najpovezanijih država Europe, s gotovo potpunom digitalizacijom javne uprave i sustavom koji funkcionira bez papira.

Program e-rezidencije, pokrenut 2014. godine, omogućuje strancima pristup estonskim digitalnim uslugama i otvaranje tvrtki iz bilo kojeg dijela svijeta. Zemlja ima i najviši omjer startupova po glavi stanovnika na svijetu – gotovo jedan startup na tisuću stanovnika – a među njima su globalno poznate tvrtke poput Skypea, Bolta, Wisea, Fortuma i GrabCAD-a. Do početka 2022. godine Estonija je imala više od 1200 aktivnih startupova, uključujući sedam jednoroga.

Pogled prema svemiru

Država se posljednjih godina snažno uključila i u svemirska istraživanja. Nakon potpisivanja sporazuma o suradnji s Europskom svemirskom agencijom 2007., postala je njezina punopravna članica 2015. godine. U suradnji s ESA-om sudjelovala je u projektima poput misije Gaia, a posebno se istaknula lansiranjem istraživačkih satelita ESTCube-1 (2013.) i ESTCube-2 (2023.).

Svemirska istraživanja u zemlji koordinira Opservatorij u Tartuu, jedno od najvažnijih središta za astrofiziku u regiji.

Estonija je, osim toga, prva država na svijetu koja sponzorira genetsko testiranje građana s ciljem prevencije bolesti povezanih s genetskim čimbenicima, poput dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. U pilot-projektu, koji obuhvaća 100.000 građana, vlada planira pružati personalizirane preporuke za zdrav način života temeljene na DNA analizi.