'Kontrola chata' i masovni nadzor kroz stražnja vrata: Evo što Danska sad predlaže

Prema novoj verziji, skeniranje privatnih poruka i datoteka više ne bi bilo obvezno za pružatelje usluga, već 'dobrovoljno', što bi značilo da bi platforme same odlučivale hoće li pretraživati privatne komunikacije korisnika u potrazi za 'osjetljivim materijalom'.

No bivši zastupnik Europskog parlamenta i dugogodišnji aktivist za zaštitu privatnosti Patrick Breyer upozorava da je riječ o kozmetičkoj promjeni koja i dalje zaobilazi ključne zaštitne mehanizme i otvara vrata masovnom nadzoru. 'Umjesto općeg nadzora privatnih poruka, Danska sada predlaže da pretraživanje bude dobrovoljno. No to je tek zadržavanje postojećeg stanja, ne stvarna zaštita privatnosti', napisao je Breyer, prenosi Euronews.

Podsjetimo, sredinom listopada Europska unija je odgodila glasanje o prijedlogu Uredbe o sprečavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, nakon što je Danska, kao predsjedateljica Vijećem EU-a, povukla točku s dnevnog reda sastanka ministara pravosuđa i unutarnjih poslova.

Prijedlogu su potporu dali Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Litva, a Njemačka je ostala pri čvrstom protivljenju i time blokirala većinu potrebnu za njegovo usvajanje.