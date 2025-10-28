Američko poslovanje TikToka moglo bi biti prodano u četvrtak

Ugovor o TikToku između Kine i Sjedinjenih Država mogao bi biti potpisan već u četvrtak, najavio je američki predsjednik Donald Trump . Procjenjuje se kako bi ugovor kojim će biti preuzeto poslovanje te aplikacije u Sjedinjenim Državama mogao vrijediti 12 milijardi eura .

Za vikend je američki ministar financija Scott Bessent također rekao kako je dogovor o TikToku finaliziran i kako bi trebao biti formaliziran u četvrtak. Trump je u rujnu potpisao izvršnu uredbu koja je otvorila put za potencijalni dogovor u SAD-u s većinom američkih investitora, uključujući Larryja Ellisona iz Oraclea.

Američki i međunarodni investitori posjedovali bi oko 65 posto tvrtke. ByteDance, matična tvrtka TikToka, i kineski investitori posjedovali bi manje od 20 posto. Izvršna uredba također znači kako će nadzor nad TikTokovim algoritmom biti dodijeljen novim investitorima.

Algoritam se smatra važnim jer određuje kakav sadržaj korisnici vide u svojim feedovima. Predloženi dogovor znači kako bi američki TikTok koristio novi algoritam obučen na podacima američkih korisnika.

Pritisak da se promijeni vlasništvo nad TikTokom u SAD-u dolazi nakon što je Kongres usvojio zakon 2024. koji je naredio ByteDanceu da pronađe kupca odobrenog od strane SAD-a ili će TikTok biti zatvoren. SAD je naveo strah za nacionalnu sigurnost kao opravdanje za ove poteze, piše Euro News.