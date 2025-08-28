Supertanki Honor Magic V5 dolazi u Hrvatsku, poznata i cijena: Evo što donosi

Najnoviji preklopni smartfon iz Honora odlikuje se iznimno tankim profilom, AI značajkama, robusnom konstrukcijom i, čini se, konkurentnom cijenom
Honorov najnoviji preklopni telefon, premijerno prikazan u Kini u srpnju, uskoro dolazi i na globalno tržište. Tijekom premijernog događaja održanog u Ljubljani predstavljene su njegove ključne značajke, detalji o proizvodnom procesu te, što je mnogima vjerojatno najvažnije, njegova cijena.
Napredne značajke
Honor Magic V5 nasljednik je prošlogodišnjeg modela Honor Magic V4 te donosi nekoliko ključnih nadogradnji. Profil sklopljenog uređaja sad je samo 8,8 milimetara, težak je 217 grama te dolazi s certifikatom IP58/IP59, što znači da je otporan na povremeni kontakt s malo većom količinom vode i prašine. Smartfon je temeljen na Androidu 15, a pokreće ga MagicOS 9. Procesor je Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Vanjski zaslon je LTPO OLED radnog takta 120Hz, svjetline 5000 nita i dijagonale od 6,43 inča. Unutarnji preklopni ekran je LTPO AMOLED panel dijagonale 7,95 inča te također radi na frekvenciji do 120 Hz uz svjetlinu od 5000 nita.
Magic V5 dolazi s integriranim Google Geminijem te je ovaj put integriran i u Honorove predinstalirane aplikacije, a zahvaljujući novom softveru za dijeljenje sadržaja može slati slike i datoteke svemu, pa i iPhoneu. Magic V5 dolazi s tri stražnje kamere: širokokutnom od 50 MP, periskopskom telefoto baterijom od 64 MP i ultraširokokutnom od 50 MP. Unutarnja selfi kamera ima širokokutni objektiv rezolucije 20 MP.
Sve ovo pokreće nova silikon-ugljik baterija kapaciteta 5820 mAh te dolazi s podrškom za žičano punjenje od 66 W, bežično od 50 W i reverzibilno od 5 W.
Koliko će koštati?
Honor se pohvalio time da se iza precizne izgradnje novog uređaja i izbora materijala te inženjerskog pristupa dizajnu šarke nalaze AI modeli koji su asistirali izboru preciznijih rješenja. Sve ove napredne značajke u Hrvatsku će uskoro stići po konkurentnoj cijeni. Model od 512 GB zapremnine i 12 GB memorije koštat će 1999 eura.
Još nešto...
Kompanija je pored novog telefona predstavila novi tablet – Honor Pad 10. Tablet je napravljen da cilja laganu produktivnost, konzumaciju medija te ilustraciju uz IPS zaslon od 12,1 inča i radni takt od 120 Hz te kapacitet od 250 GB podržan s 8 GB RAM-a, a ima podršku za digitalnu olovku i magnetsku tipkovnicu. Cijena će mu biti 349 eura.