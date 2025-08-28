Supertanki Honor Magic V5 dolazi u Hrvatsku, poznata i cijena: Evo što donosi

Honorov najnoviji preklopni telefon, premijerno prikazan u Kini u srpnju, uskoro dolazi i na globalno tržište. Tijekom premijernog događaja održanog u Ljubljani predstavljene su njegove ključne značajke, detalji o proizvodnom procesu te, što je mnogima vjerojatno najvažnije, njegova cijena .

Honor Magic V5 nasljednik je prošlogodišnjeg modela Honor Magic V4 te donosi nekoliko ključnih nadogradnji. Profil sklopljenog uređaja sad je samo 8,8 milimetara , težak je 217 grama te dolazi s certifikatom IP58/IP59, što znači da je otporan na povremeni kontakt s malo većom količinom vode i prašine. Smartfon je temeljen na Androidu 15 , a pokreće ga MagicOS 9 . Procesor je Qualcomm Snapdragon 8 Elite .

Vanjski zaslon je LTPO OLED radnog takta 120Hz, svjetline 5000 nita i dijagonale od 6,43 inča . Unutarnji preklopni ekran je LTPO AMOLED panel dijagonale 7,95 inča te također radi na frekvenciji do 120 Hz uz svjetlinu od 5000 nita.

Magic V5 dolazi s integriranim Google Geminijem te je ovaj put integriran i u Honorove predinstalirane aplikacije, a zahvaljujući novom softveru za dijeljenje sadržaja može slati slike i datoteke svemu, pa i iPhoneu. Magic V5 dolazi s tri stražnje kamere: širokokutnom od 50 MP , periskopskom telefoto baterijom od 64 MP i ultraširokokutnom od 50 MP . Unutarnja selfi kamera ima širokokutni objektiv rezolucije 20 MP .

Sve ovo pokreće nova silikon-ugljik baterija kapaciteta 5820 mAh te dolazi s podrškom za žičano punjenje od 66 W, bežično od 50 W i reverzibilno od 5 W.

Koliko će koštati?

Honor se pohvalio time da se iza precizne izgradnje novog uređaja i izbora materijala te inženjerskog pristupa dizajnu šarke nalaze AI modeli koji su asistirali izboru preciznijih rješenja. Sve ove napredne značajke u Hrvatsku će uskoro stići po konkurentnoj cijeni. Model od 512 GB zapremnine i 12 GB memorije koštat će 1999 eura.

Još nešto...

Kompanija je pored novog telefona predstavila novi tablet – Honor Pad 10. Tablet je napravljen da cilja laganu produktivnost, konzumaciju medija te ilustraciju uz IPS zaslon od 12,1 inča i radni takt od 120 Hz te kapacitet od 250 GB podržan s 8 GB RAM-a, a ima podršku za digitalnu olovku i magnetsku tipkovnicu. Cijena će mu biti 349 eura.