NA DUBINI OD 500 METARA

Kod Napulja otkriven rijedak veliki bijeli koraljni greben

L. Š. / Hina

13.10.2025 u 09:04

Ilustracija - koraljni greben
Ilustracija - koraljni greben Izvor: EPA / Autor: MARCEL KRIJGSMAN
Veliki bijeli koraljni greben koji sadrži važne biljne i životinjske vrste i fosile otkriven je u Napuljskome zaljevu na dubini većoj od 500 metara, što je rijetko za Sredozemlje, objavilo je u petak Talijansko istraživačko vijeće (CNR)

Greben kod Napulja otkriven je uz pomoć daljinski upravljane podmornice u udubini Dohrn, dubokoj morskoj udolini smještenoj neposredno uz obalu južnoga talijanskog grada u sklopu misije istraživanja mora koju financira EU.

'Istraživanja (...) su otkrila prisutnost masivnih struktura širine veće od dva dva metra. Raspoređene su duž okomitog zida visokog više od 80 metara', stoji u priopćenju CNR-a te se dodaje da strukture čine tvrdi dubokomorski koralji, poznati i kao 'bijeli koralji' zbog izostanka boje, koji pripadaju vrstama Lophelia pertusa i Madrepora oculata.

Greben čine i crni koralji, solitarni koralji, spužve i ostale ekološki važne vrste, kao i fosilni tragovi kamenica i drevnih koralja, objavio je CNR. Nazvali su ih 'istinitim geološkim svjedočanstvima daleke prošlosti'.

Voditelj misije Giorgio Castellan rekao je da je nalaz 'izniman za talijanska mora s obzirom na to da biokonstrukcije ovakve vrste i opsega dosada nikad nisu uočene u udolini Dohrn, a rijetko se mogu vidjeti i drugdje po Sredozemlju'.

Otkriće će pomoći znanstvenicima da bolje shvate ekološku ulogu dubokih koraljnih staništa i njihovu rasprostranjenost, posebno u kontekstu napora za njihovo očuvanje i obnovu, dodao je.

