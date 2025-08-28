Nema više anonimnosti: Google uvodi dramatične promjene za Android developere

Google je u ponedjeljak najavio značajne promjene u načinu distribucije Android aplikacija. Počevši od iduće godine, kompanija će početi provjeravati identitet svih developera koji distribuiraju aplikacije na Android uređajima - ne samo onih koji to rade preko Google Play Storea. Promjene će se postupno uvoditi na svim certificiranim Android uređajima.

Anonimnost developera odlazi u povijest

Iako će Android i dalje ostati otvoren ekosustav – korisnici će moći instalirati aplikacije putem drugih trgovina ili sideloadanjem – developeri više neće moći ostati anonimni. Google ističe da je cilj ovih mjera smanjenje zloupotreba, poput širenja malwarea, krađa osobnih podataka i financijskih prijevara, piše TechCrunch.

Prema Googleovim podacima, više od 50 puta više malwarea dolazi iz izvora sideloadanih preko interneta nego iz Play Storea, gdje je provjera developera obavezna još od 2023. godine.

Vremenski plan uvođenja:

Listopad 2025. – otvara se rani pristup za developere zainteresirane za testiranje sustava i davanje povratnih informacija.

Ožujak 2026. – provjera identiteta postaje obavezna za sve developere.

Rujan 2026. – nova pravila stupaju na snagu u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu.

Od 2027. – globalno uvođenje novih zahtjeva.

Svi će developer morati navesti svoje pravo ime, adresu, e-mail i broj telefona.

Kako bi zaštitili privatnost, manji i nezavisni developeri mogli bi biti primorani registrirati tvrtku. Za studente i hobi developere Google planira poseban tip Android Developer Console računa prilagođenog njihovim potrebama.

Učinci na Android ekosustav

Ove promjene mogle bi značajno utjecati na Android ekosustav, posebno na alternativne oblike distribucije aplikacija. Google naglašava da mu je cilj smanjiti sigurnosne prijetnje koje već dugo prate Android platformu i učiniti aplikacije sigurnijima za krajnje korisnike.