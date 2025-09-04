Na krilima Applea i Alphabeta: Wall Street porastao nakon epiloga drame s Chromeom

Dow Jones oslabio je 0,05 posto, na 45.271 bod, no S&P 500 ojačao je 0,51 posto, na 6.448 bodova, a Nasdaq indeks 1,03 posto, na 21.497 bodova.

Najviše je jučer skočila cijena dionice Alphabeta, više od 9 posto, nakon što je sud odlučio da se taj tehnološki div ne treba podijeliti i da može zadržati kontrolu i nad Chrome pretraživaču i nad mobilnim operativnim sustavom Android. Kako presuda održava status quo u poslovanju Alphabeta, Apple će i dalje od Googlea dobivati izdašne isplate za iPhone. Zahvaljujući tome, cijena dionice Applea porasla je gotovo 4 posto.