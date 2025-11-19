Bešlić o domaćem IT sektoru, Sofascoreu i AI utrci: 'Europa kaska jer nije ujedinjena'

Ivan Bešlić, suosnivač tvrtke Sofa IT, koja stoji iza popularne sportske aplikacije Sofascore, ove će godine stati na pozornicu TEDxZagreba da bi sažeo gotovo dva desetljeća iskustva u industriji koja se mijenja brže nego ikad. Nekoliko mjeseci nakon predstavljanja udruge Unit Croatia – koja želi ujediniti domaći IT i ojačati njegov globalni doseg – Bešlić za tportal govori o njezinim planovima, hrvatskom IT sektoru, utrci u umjetnoj inteligenciji i ambicijama Sofascorea uoči Svjetskog prvenstva u nogometu

Nakon velikog rebrendiranja CISEx-a u Unit Croatia, na čijem je Bešlić čelu, udruga je već pokrenula nekoliko ključnih inicijativa. 'Udruga Unit Croatia dosad se fokusirala na edukaciju svojih članova kako bismo osnažili timove izvan samog developmenta za daljnji iskorak u poslovanju, širenje tržišta i povezivanje sa stranim klijentima. Trenutačno iščekujemo povratnu informaciju o prijavljenim projektima', otkriva nam Bešlić. U planu su i nove edukacije u suradnji s Algebrom, uključujući kvantno računalstvo. Osvrnuo se i na suradnju udruge s Vladom. Kaže da nastoje izgraditi konstruktivan odnos kako bi 'na vrijeme ukazali na planirane zakone, komentirali ih i pomogli spriječiti nenamjerne pogreške': 'Na tragu toga, dopredsjednik udruge Frane Borozan član je tematske podskupine za razradu posebnog cilja pet prijedloga Nacionalnog plana za razvoj AI-a u Hrvatskoj, fokusiranog na inovacije i primjenu AI-a u gospodarstvu.'

AI i prilike za Hrvatsku Bešlić se pritom dotaknuo i domaćeg tehnološkog ekosustava, istaknuvši da taj sektor i dalje ima strukturne slabosti. 'Hrvatska ima vrlo raspršen IT sektor jer je porezni sustav naklonjen mikrofirmama, a one nažalost teško mogu stvarati visoku dodanu vrijednost. S druge strane, veće tvrtke mogu prijavljivati projekte za EU-ove fondove i druge oblike financiranja. Zbog toga su srednje velike tvrtke u nepovoljnom položaju. Ako želimo veći prihod koji puni državni proračun, ključno je raditi projekte i proizvode visoke dodane vrijednosti, što ipak najčešće mogu iznijeti veće tvrtke', tumači Bešlić. Dotaknuli smo se i nezaobilazne teme – umjetne inteligencije. 'Privatno svakodnevno koristim nekoliko AI alata, bilo da trebam brzo pronaći rješenje za neki problem ili ubrzati zadatke koji bi mi inače oduzeli sat vremena. Pomažu mi i u poslu za Sofascore kako bih brže uočio tržišne trendove', kaže Bešlić.