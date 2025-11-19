Bešlić o domaćem IT sektoru, Sofascoreu i AI utrci: 'Europa kaska jer nije ujedinjena'

Ivan Bešlić, suosnivač tvrtke Sofa IT, koja stoji iza popularne sportske aplikacije Sofascore, ove će godine stati na pozornicu TEDxZagreba da bi sažeo gotovo dva desetljeća iskustva u industriji koja se mijenja brže nego ikad. Nekoliko mjeseci nakon predstavljanja udruge Unit Croatia – koja želi ujediniti domaći IT i ojačati njegov globalni doseg – Bešlić za tportal govori o njezinim planovima, hrvatskom IT sektoru, utrci u umjetnoj inteligenciji i ambicijama Sofascorea uoči Svjetskog prvenstva u nogometu
Nakon velikog rebrendiranja CISEx-a u Unit Croatia, na čijem je Bešlić čelu, udruga je već pokrenula nekoliko ključnih inicijativa.
'Udruga Unit Croatia dosad se fokusirala na edukaciju svojih članova kako bismo osnažili timove izvan samog developmenta za daljnji iskorak u poslovanju, širenje tržišta i povezivanje sa stranim klijentima. Trenutačno iščekujemo povratnu informaciju o prijavljenim projektima', otkriva nam Bešlić. U planu su i nove edukacije u suradnji s Algebrom, uključujući kvantno računalstvo.
Osvrnuo se i na suradnju udruge s Vladom. Kaže da nastoje izgraditi konstruktivan odnos kako bi 'na vrijeme ukazali na planirane zakone, komentirali ih i pomogli spriječiti nenamjerne pogreške': 'Na tragu toga, dopredsjednik udruge Frane Borozan član je tematske podskupine za razradu posebnog cilja pet prijedloga Nacionalnog plana za razvoj AI-a u Hrvatskoj, fokusiranog na inovacije i primjenu AI-a u gospodarstvu.'
AI i prilike za Hrvatsku
Bešlić se pritom dotaknuo i domaćeg tehnološkog ekosustava, istaknuvši da taj sektor i dalje ima strukturne slabosti.
'Hrvatska ima vrlo raspršen IT sektor jer je porezni sustav naklonjen mikrofirmama, a one nažalost teško mogu stvarati visoku dodanu vrijednost. S druge strane, veće tvrtke mogu prijavljivati projekte za EU-ove fondove i druge oblike financiranja. Zbog toga su srednje velike tvrtke u nepovoljnom položaju. Ako želimo veći prihod koji puni državni proračun, ključno je raditi projekte i proizvode visoke dodane vrijednosti, što ipak najčešće mogu iznijeti veće tvrtke', tumači Bešlić.
Dotaknuli smo se i nezaobilazne teme – umjetne inteligencije. 'Privatno svakodnevno koristim nekoliko AI alata, bilo da trebam brzo pronaći rješenje za neki problem ili ubrzati zadatke koji bi mi inače oduzeli sat vremena. Pomažu mi i u poslu za Sofascore kako bih brže uočio tržišne trendove', kaže Bešlić.
Upitan trebaju li tvrtke što prije prihvatiti i implementirati umjetnu inteligenciju ili će u suprotnom kasniti za konkurencijom, Bešlić tumači: 'Tvrtke koje nastave raditi bez AI-a možda neće izravno kaskati, ali će njihova konkurencija biti brža te brže uvoditi nove i kvalitetnije funkcionalnosti.'
Smatra da će, kao i u svim dosadašnjim tehnološkim revolucijama, zbog AI-a nestajati uloge koje se oslanjaju na ručni rad, a nastajat će nove. 'Tvrtke koje već koriste chatbotove za komunikaciju s krajnjim korisnicima većinu customer supporta prepuštaju AI alatima', dodaje.
Kad je riječ o globalnoj utrci, Bešlić smatra da Europa kaska za SAD-om i Kinom jer nije ujedinjena, dodajući: 'Svaka država vuče na svoju stranu, bez jasne zajedničke strategije.' Realnost, kaže, vidimo svaki dan: 'Danas koristimo AI alate i pametne telefone koji nisu iz EU-a, pa nije realno očekivati da će se taj trend brzo promijeniti.'
Ipak, postoje prilike u kojima Europa – pa tako i Hrvatska – može uhvatiti val. 'Primjeri poput sigurnosti, obrane i kibernetičke sigurnosti pokazuju da se na tim područjima može graditi snažan biznis.'
Veliki planovi za Sofascore i TEDxZagreb
Sofascore pak ulazi u razdoblje intenzivnog širenja, a ključni događaj 2026. godine bit će Svjetsko prvenstvo u nogometu te ono, kako Bešlić ističe, za njih predstavlja priliku za širenje i jačanje pozicije na američkom, ali i globalnom tržištu. 'Već sada bilježimo značajan rast korisnika u SAD-u, koji nam je među 10 zemalja s najviše korisnika, a očekujemo da će preuzeti prvo mjesto od Brazila.'
U tome će biti, kaže, ključno partnerstvo sa CBS-om i Peteom Radovichem, s kojim su već ostvarili važan iskorak: 'Početkom lipnja proslavili smo prvu dodjelu nagrada Sofascore Player of the Season u Zadru. To partnerstvo bit će ključno. Osim toga, nastavljamo ulagati u razvoj naše platforme i širenje tima kako bismo korisnicima i dalje pružali vrhunske ekskluzivne sadržaje i statistike koje nitko drugi ne može ponuditi.'
Na ovogodišnjem TEDxZagrebu, koji će se održati 27. studenog, Bešlić će govoriti o tome zašto su promjene nužne i kako u procesu stalnih promjena zadržati stabilnost. 'U gotovo dvadeset godina poslovnog iskustva naučio sam lekcije koje želim podijeliti s publikom', zaključuje Bešlić.