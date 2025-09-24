Osječka Orqa predstavila DroneSoccer, spoj e-sporta i STEM učenja

'Želja nam je učenike zainteresirati za brzo rastuću tehnologiju dronova, koja otvara mnoga buduća, ali i sadašnja zanimanja', rekao je Dragan Kovačević iz Orqe.

DroneSoccer je dinamičan timski sport u kojem se upravlja dronovima u zatvorenom prostoru, a osim natjecateljskog elementa, učenici stječu praktična znanja iz elektronike, inženjerstva i rada s dronovima; od upravljanja do gradnje i popravaka.

Orqin edukacijski komplet uključuje simulator za strukturirani trening, kurikulum prilagođen školama te kompletnu podršku za implementaciju u nastavu. Prvi primjer dolazi iz Srednje škole Dugo Selo, gdje je profesor Petar Rajaković u sklopu Erasmus+ projekta STARS uveo DroneSoccer kao izborni predmet.

Četvero učenika – dvije učenice i dva učenika – nedavno su odmjerili snage s Orqinim pilotima i pokazali zavidne vještine upravljanja dronovima, priopćili su iz Orqe.



DroneSoccer se igra s izdržljivim dronovima dizajniranima za kontaktni sport, a klasificiran je unutar FAI-jeve podklase F9A-B. Sustav koristi Ghost Protocol, Orqin komunikacijski standard koji omogućuje pouzdanu 2.4 GHz vezu i kompatibilnost s ostalim Orqa proizvodima.

Kompletna oprema proizvodi se u Europskoj uniji, uz poštivanje najviših sigurnosnih i privatnosnih standarda, poručuju iz tvrtke. Orqa je naglasila da DroneSoccer vidi kao spoj igre i edukacije koji bi učenicima mogao otvoriti put prema karijerama u brzo rastućem području dronova.