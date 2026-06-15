Sundar Pichai izviždan na Stanfordu, ali ovaj put ne zbog AI-ja

Pichai je nastavio govor unatoč odlasku dijela publike. U trenutku prosvjeda nije govorio o političkim pitanjima , umjetnoj inteligenciji ili temama koje bi same po sebi izazvale reakcije, već je tek započinjao tradicionalno obraćanje diplomantima.

Više od stotinu studenata napustilo je ceremoniju tijekom Pichaijeva obraćanja, uz povike 'Free, free Palestine' (oslobodite palestinu) i 'Shame on you' (sramite se). Prema snimkama i izvještajima s događaja, prosvjed je započeo gotovo odmah nakon početka govora, što upućuje na to da je akcija bila unaprijed organizirana .

Tijekom svečane promocije na američkom Sveučilištu Stanford dio diplomiranih studenata napustio je govor izvršnog direktora Googlea Sundara Pichaija, prosvjedujući protiv poslovnih odnosa tehnološkog diva s izraelskom vladom i vojskom. Događaj je još jednom pokazao kako se rasprava o ulozi velikih tehnoloških kompanija u međunarodnim sukobima sve češće prenosi i na sveučilišne kampuse .

U središtu kritika projekt Nimbus

Prosvjednici su svoje nezadovoljstvo povezali s projektom Nimbus, zajedničkim ugovorom Googlea i Amazona s Izraelom. Riječ je o višegodišnjem projektu vrijednom više od milijardu američkih dolara koji uključuje pružanje usluga računalstva u oblaku i naprednih digitalnih tehnologija.

Detalji projekta nisu u potpunosti javno poznati, a dio informacija o njegovu opsegu i namjeni dospio je u javnost putem internih dokumenata i medijskih izvještaja. Kritičari tvrde da bi tehnologije uključene u projekt mogle imati primjenu u sigurnosnim i vojnim operacijama, dok Google i Amazon ističu da pružaju standardne usluge računalne infrastrukture.

Organizacije za digitalna prava, uključujući Electronic Frontier Foundation, ranije su pozivale na veću transparentnost oko projekta i njegovih mogućih učinaka.

Rastući pritisak na tehnološke kompanije

Prosvjed na Stanfordu uklapa se u širi trend pojačanog aktivizma na američkim sveučilištima povezanog s ratom u Gazi i odnosima velikih korporacija prema izraelskim institucijama.

Google se posljednjih godina suočava s kritikama i iz vlastitih redova. Stotine zaposlenika ranije su tražile veću transparentnost o ugovorima tvrtke s državnim institucijama, uključujući američku saveznu vladu i izraelske partnere. Na ceremoniji su neki studenti nosili transparente s političkim porukama, uključujući kritike američke imigracijske politike i suradnje tehnoloških kompanija s državnim agencijama, piše Gizmodo.

Govori na promocijama sve češće postaju politička pozornica

Ovogodišnja sezona sveučilišnih promocija u SAD-u obilježena je neuobičajeno velikim brojem prosvjeda tijekom govora poznatih poslovnih lidera.

Nedavno je i bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt bio izviždan tijekom govora na Sveučilištu Arizona. Tamo su se kritike dijelom odnosile na umjetnu inteligenciju, ali i na kontroverze povezane s njegovim ranijim poslovnim i društvenim vezama.

Slučaj na Stanfordu pokazuje kako studenti sve češće koriste svečane akademske događaje kao platformu za izražavanje političkih stavova, posebno kada su govornici povezani s velikim tehnološkim kompanijama čije poslovne odluke imaju globalne posljedice. Za Google, ali i druge tehnološke gigante, pitanje društvene odgovornosti i političkih implikacija njihovih ugovora sve više postaje tema javne rasprave koja nadilazi tehnološki sektor.