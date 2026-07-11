Karlie Kloss kao apsolutna inspiracija: Njezin lepršavi top u francuskom stilu je 'it' komad sezone

Supermodel Karlie Kloss još jednom je dokazala da 'model off-duty' stil može izgledati kao savršen vodič za ljetnu garderobu. Jedno od njezinih najnovijih izdanja, snimljeno nakon revije Schiaparelli Haute Couture , savršeno prikazuje neuhvatljivu esenciju francuskog načina odijevanja , kombinaciju ležernosti i profinjenosti koja djeluje kao da nije zahtijevala ni trunku truda, a svejedno je besprijekorno dotjerana .

Kloss odabrala 'it' top ljetne sezone

U fokusu je crni satenski top s čipkastim rubom koja nježno prati liniju tijela, a tanke naramenice i delikatna čipka daju mu romantičan, gotovo lingerie prizvuk koji je posljednjih sezona postao nezaobilazan dio ljetnih trendova.

Uparen s laganim materijalom, top djeluje kao idealan komad za vruće dane, dovoljno je decentan za dnevne obaveze, a opet dovoljno chic da može bez problema 'prošetati' i večernjim izlascima.

Kloss je uz top kombinirala suknju sa zebra uzorkom, koja unosi u cijelu priču dozu razigranosti i grafičkog statementa. Crno‑bijeli životinjski print savršeno se slaže s jednobojnim gornjim dijelom i stvara onaj balans između klasike i mode, upravo onaj po kojem prepoznajemo francuski pristup odijevanju.