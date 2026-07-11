Karlie Kloss kao apsolutna inspiracija: Njezin lepršavi top u francuskom stilu je 'it' komad sezone

Karlie Kloss još je jednom pokazala kako izgleda savršen ležeran, ženstven i besprijekorno chic ljetni stil. Njezina kombinacija viđena nakon revije Schiaparelli spaja ključne trendove sezone s nenametljivom elegancijom koja podsjeća na bezvremenski francuski stil
Supermodel Karlie Kloss još jednom je dokazala da 'model off-duty' stil može izgledati kao savršen vodič za ljetnu garderobu. Jedno od njezinih najnovijih izdanja, snimljeno nakon revije Schiaparelli Haute Couture, savršeno prikazuje neuhvatljivu esenciju francuskog načina odijevanja, kombinaciju ležernosti i profinjenosti koja djeluje kao da nije zahtijevala ni trunku truda, a svejedno je besprijekorno dotjerana.
Kloss odabrala 'it' top ljetne sezone
U fokusu je crni satenski top s čipkastim rubom koja nježno prati liniju tijela, a tanke naramenice i delikatna čipka daju mu romantičan, gotovo lingerie prizvuk koji je posljednjih sezona postao nezaobilazan dio ljetnih trendova.
Uparen s laganim materijalom, top djeluje kao idealan komad za vruće dane, dovoljno je decentan za dnevne obaveze, a opet dovoljno chic da može bez problema 'prošetati' i večernjim izlascima.
Kloss je uz top kombinirala suknju sa zebra uzorkom, koja unosi u cijelu priču dozu razigranosti i grafičkog statementa. Crno‑bijeli životinjski print savršeno se slaže s jednobojnim gornjim dijelom i stvara onaj balans između klasike i mode, upravo onaj po kojem prepoznajemo francuski pristup odijevanju.
Dužina iznad koljena zadržava kombinaciju u zoni urbano‑elegantnog dnevnog outfita, a kroj koji prati figuru, ali nije prenapadno uzak, omogućuje da kombinacija ostane nosiva i praktična.
Crne balerinke dodatno naglašavaju 'model‑off‑duty' estetiku. Umjesto visokih potpetica, Kloss je odabrala obuću koja ide uz gotovo sve, zahvaljujući kojoj cijeli stajling izgleda neopterećeno i spremno za cjelodnevno hodanje po gradu.
Mali crni šanelovski crossbody s lančanim remenom i uske, mačkaste sunčane naočale podižu kombinaciju na 'front row' razinu, to su detalji koji jasno otkrivaju da se radi o supermodelu, ali i dalje ostaju unutar granica nenametljive elegancije.