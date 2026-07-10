Vertiv otvara novih 200 stručnih pozicija u Hrvatskoj

"Proširenje inženjerskih i proizvodnih timova u Zagrebu i Rugvici dodatno osnažujemo isporuku infrastrukturnih rješenja za podatkovne centre velike računalne gustoće diljem regije EMEA", poručuju iz Vertiva.

U Hrvatskoj, u svom sjedištu u Zagrebu te proizvodnom pogonu u Rugvici Vertiv trenutno zapošljava više od 650 ljudi, čime je to njihovo ključno proizvodno i operativno središte za regiju EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika), odakle dizajniraju, proizvode i isporučuju integrirana infrastrukturna rješenja za projekte podatkovnih centara velikih razmjera.

Inženjerske timove povećat će s više od 50 stručnjaka u području elektrotehnike, građevinarstva i strojarstva, a proizvodne i tehničke kapacitete otvaranjem više od 155 radnih mjesta za električare, montere i tehničare za rashladne sustave.

Potpredsjednik za infrastrukturna rješenja za EMEA regiju u Vertivu Vedran Brzić naglašava da ulaganje u talente ostaje njihov prioritet, uz kontinuirano jačanje vlastitih kapaciteta kako bi odgovorili na rastuće zahtjeve korisnika.

"Zaposlenici Vertiva imaju priliku pridonijeti regionalnim i međunarodnim infrastrukturnim projektima velikih razmjera, razvijati stručne kompetencije i graditi karijeru u dinamičnoj industriji koja oblikuje budućnost AI-ja i digitalne infrastrukture. Širenje poslovanja u Hrvatskoj odražava potrebu tvrtke za dizajniranjem, proizvodnjom i isporukom integriranih infrastrukturnih rješenja u velikim razmjerima, uz povjerenje u stručnost lokalnih timova i kontinuirani razvoj zaposlenika", zaključuju iz Vertiva.