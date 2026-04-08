Kakva reklama za Apple: Astronaut iPhoneom snimio tamnu stranu Mjeseca

Reid Wiseman je snimio fotografiju tamne strane Mjeseca i Appleu napravio prilično dobru reklamu

NASA je astronautima tijekom misije Artemis II dopustila da sa sobom ponesu pametne telefone, što je već unaprijed sugeriralo mogućnost snimanja jedinstvenih fotografija Mjeseca. Jednu takvu snimku napravio je astronaut Reid Wiseman koristeći iPhone 17 Pro i to u trenutku kada se svemirska letjelica Orion približavala Mjesecu.

Astronaut Reid Wiseman captured this stunning image of the Moon using nothing more than an iPhone 17 Pro.



the same camera that fits in your pocket. pic.twitter.com/mZevaDhhIT — Earth (@earthcurated) April 6, 2026

Kako bi dobili što kvalitetniju fotografiju, posada je ugasila sva svjetla unutar kabine, a Wiseman je tijekom prijenosa uživo pokazao snimku i objasnio da je koristio 8x zum na kameri svog uređaja. Prema NASA-i, fotografija prikazuje krater Čebišev koji se nalazi na dalekoj strani Mjeseca, dijelu koji nije vidljiv sa Zemlje. Osim Applea, reklamu iz svemira dobila je i - Nutella. Više od pola stoljeća nakon posljednje misije programa Apollo čovjek se vratio u neposrednu blizinu Mjeseca. Misija Artemis II donijela je povijesni trenutak: prvi let ljudske posade oko Mjeseca poslije 1972. godine.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA







Tijekom misije postavljen je i novi rekord – najudaljeniji let ljudi od Zemlje, na više od 406 tisuća kilometara, čime je nadmašen rekord misije Apollo 13 od oko 399 tisuća kilometara. Misija je započela 1. travnja i traje ukupno 10 dana. Slijetanje, odnosno kontrolirano spuštanje u ocean, planirano je za 10. travnja u Tihom oceanu, gdje će posadu preuzeti američka mornarica, piše Engadget.