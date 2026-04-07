ChatGPT stigao u CarPlay

OpenAI je omogućio korištenje glasovnog načina rada ChatGPT-a unutar sustava Apple CarPlay, čime korisnici u kompatibilnim vozilima dobivaju novu opciju za glasovnu interakciju tijekom vožnje. Dakle, ako koristite najnoviju verziju iOS- a i aplikacije ChatGPT te posjedujete vozilo kompatibilno s CarPlayom - navalite
Za pokretanje glasovne komunikacije potrebno je povezati iPhone s CarPlayjem te unutar aplikacije odabrati opciju 'New voice chat', nakon čega ChatGPT počinje slušati i odgovarati na upite, piše Engadget.
Riječ je o dopuni, a ne zamjeni za Appleova glasovnog asistenta Siri. ChatGPT u ovoj verziji nema pristup funkcijama vozila, pa korisnici za osnovne radnje poput podešavanja temperature u kabini ili upravljanja glazbom i dalje moraju koristiti Siri.
Postoje i dodatna ograničenja. Zbog Appleovih pravila, ChatGPT se ne može aktivirati glasovnom naredbom, već ga je potrebno ručno pokrenuti unutar CarPlay sučelja. Isto vrijedi i za nastavak ranijih razgovora, koji zahtijeva otvaranje aplikacije i odabir prethodne konverzacije.
Imajući ta ograničenja na umu, OpenAI predlaže da koristite glasovni način rada za savjete, razmjenu ideja i vježbanje jezika.