Novi skandal u Meti: Napisao program i ukrao 30.000 privatnih fotografija korisnika

Navodno je osmislio poseban računalni program (skriptu) koji mu je omogućio pristup tim slikama uz zaobilaženje internih sigurnosnih provjera tvrtke. Slučaj istražuje specijalizirani detektiv iz jedinice za kibernetički kriminal MP-a (Metropolitan Police), a pokrenuta je i kaznena istraga.

Inženjer zaposlen u Meti našao se pod istragom zbog sumnje da je, prema sudskim dokumentima u UK-u, neovlašteno pristupio i preuzeo oko 30.000 privatnih fotografija korisnika , izvještava Sky News .

Prema dostupnim informacijama, Meta je sama otkrila sumnjivu aktivnost prije više od godinu dana te je slučaj prijavila policiji. Tvrtka je navela da je zaposlenik odmah dobio otkaz i da su pogođeni korisnici obaviješteni, a sigurnosni sustavi unaprijeđeni.

Osumnjičeni, koji živi u Londonu, brani se sa slobode dok traje istraga. Sud je navodno odobrio izmjene njegovih uvjeta jamčevine.

Regulator Information Commissioner's Office (ICO) - britanski regulator za zaštitu podataka - potvrdio je da je upoznat s incidentom te naglasio važnost zaštite osobnih podataka i odgovornog upravljanja korisničkim informacijama na društvenim mrežama.

Ovaj slučaj povećava pritisak na velike tehnološke kompanije, a one su već pod povećalom regulatora i sudova. Nedavno su Meta i Google izgubili sudski spor u Los Angelesu jer je porota zaključila da su njihove platforme doprinijele ovisnosti korisnice o društvenim mrežama, dodijelivši joj odštetu od šest milijuna dolara.

Incident također podsjeća na ranije sigurnosne propuste, uključujući bug iz 2018. godine koji je omogućio pristup fotografijama milijuna korisnika, kao i kaznu od 91 milijun eura iz 2024. godine zbog neadekvatne zaštite lozinki u internim sustavima.