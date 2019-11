Što misle poslodavci? Tehničko se znanje podrazumijeva, ali evo što je još važno za mlade informatičare

U prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca predstavljeni su rezultati istraživanja 'Važnost generičkih kompetencija mladih informatičara - Što kažu poslodavci?'

Ima tome četiri godine kako je Andrus Ansip , europski povjerenik za jedinstveno digitalno tržište, zavapio da će 2020. Europi nedostajati 900.000 kvalificiranih ICT radnika. Njemačka konzultantska tvrtka Empirica poslije je tu katastrofičnu brojku skoro prepolovila, no ostaje činjenica da će na europskom tržištu rada dogodine nedostajati oko pola milijuna informatičara . Za Hrvatsku uopće nema relevantnih procjena, no neki spominju manjak od najmanje tisuću ICT stručnjaka. Potražnja za njima raste, a proizvodnja kadrova stagnira .

Istaknuo je to dr. sc. Vjeran Bušelić, viši predavač na Tehničkom veleučilištu Zagreb i voditelj karijernog savjetovanja s dugogodišnjim iskustvom u IT sektoru. On je s dr. sc. Katarinom Pažur Aničić, docenticom na Fakultetu organizacije i informatike i voditeljicom Centra za podršku studentima i razvoj karijera, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca predstavio rezultate istraživanja 'Važnost generičkih kompetencija mladih informatičara - Što kažu poslodavci?'.

I što pokazuju rezultati? Iako gotovo polovica ispitanika (46,4%) smatra da su tehničke i generičke vještine podjednako važne, kod preostalih ispitanika vrlo uvjerljivo (85,4%) prevladava uvjerenje da su generičke vještine važnije, ili čak puno važnije, od tehničkih, koje studenti stječu tijekom studija.