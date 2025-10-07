Kibernetička sigurnost u Hrvatskoj: Svijest raste, ali stručnjaka i ulaganja još uvijek nedostaje

Nema puno kompanija koje nemaju implementiranu nikakvu razinu kibernetičke sigurnosti, rekao je voditelj studija za kibernetičku sigurnost sveučilišta Algebra Bernays Zlatan Morić. 'Krajnji zakonski rok implementacije sustava sigurnosti ne postoji, jer je nemoguće kreirati jedinstveni rok za različite tipove tvrtki- to je proces, a ono što tvrtke moraju same napraviti jest analiza rizika i plan implementacije', dodao je.

Kaže kako je logično da će većim tvrtkama trebati više vremena za uvođenje sustava zaštite od kibernetičkih napada.

Poslovnim subjektima pritom mogu pomoći Smjernice za provedbu samoprocjene kibernetičke sigurnosti, dokument koji je objavio Zavod za informacijsku sigurnost, a odnosi se na samoprocjenu koja omogućuje kompanijama da same mogu vidjeti na kojoj se razini trenutno nalaze i da naprave plan poboljšanja.