Znanstveni proboj: Ljudski embrij uzgojen u laboratoriju proizveo krvne stanice

Istraživanje je ponudilo uvide u to kako se krvne stanice prirodno formiraju tijekom ljudske embriogeneze, što bi moglo dovesti do napretka u probiru lijekova, proučavanju ranog razvoja krvi i imunološkog sustava te modeliranju poremećaja krvi poput leukemije.

Ovaj napredak dio je šireg područja istraživanja u sklopu kojeg se modele embrija stvara iz matičnih stanica bez potrebe za jajnim stanicama ili spermijima, otvarajući prozor u najranije faze ljudskog razvoja.

Znanstvenici su u laboratoriju uzgojili strukture slične embrijima koje su proizvele ljudske krvne stanice, otvarajući nove mogućnosti za regenerativnu medicinu.

Embrij nije mogao postati fetus

Ljudske matične stanice koje se koriste za rast struktura sličnih embriju mogu biti stvorene iz bilo koje stanice u tijelu. To znači da bi ovaj pristup mogao utrti put proizvodnji krvi koja je u potpunosti kompatibilna s tijelom pacijenta. Iako postoje i druge metode za stvaranje matičnih stanica ljudske krvi u laboratoriju, one zahtijevaju koktel dodatnih proteina.

Nova metoda oponaša prirodni razvojni proces u kojem samoorganizirajuće strukture potiču stvaranje različitih tipova stanica. Korištene su ljudske matične stanice za replikaciju nekih stanica i struktura koje bi se obično pojavile u trećem i četvrtom tjednu trudnoće.

Model je posebno dizajniran tako da mu nedostaju tkiva koja u prirodnom embriju tvore posteljicu i žumanjčanu vrećicu, što znači da nije imao teoretski potencijal razvoja u fetus i nije razvio tkiva koja bi kasnije formirala mozak. Tim je pod mikroskopom promatrao pojavu trodimenzionalnih struktura sličnih embriju. Do drugog dana one su se samoorganizirale u tri zametna sloja (ektoderm, mezoderm i endoderm).

Do osmog dana formirale su se stanice kucajućeg srca, stanice koje na kraju daju početak srcu u razvoju ljudskog embrija, a do 13. dana tim je uočio pojavu crvenih mrlja krvi.

Pokazalo se da se matične stanice krvi uzete iz modela također mogu diferencirati u različite vrste krvnih stanica, uključujući crvene krvne stanice, koje prenose kisik, i bijele krvne stanice, ključne za imunološki sustav, piše Guardian. Nalazi su objavljeni u časopisu Cell Reports.