Što je Wi-Fi 6 i hoćete li morati kupiti novi router?

U organizaciji Wi-Fi Alliance odustali su od nazivlja koje koristi IEEE i uveli vlastiti sustav. O čemu se radi i što nam donosi Wi-Fi 6? Doznajte

Čemu promjena naziva?

Pa, uveli su ju kako bi nama kupcima i korisnicima olakšali snalaženje, odnosno uočavanje razlika između dva izdanja standarda. Nove će nazive koristiti usporedno s dosadašnjim, koje će IEEE također nastaviti koristiti.

Evo usporednog pregleda naziva:

Wi-Fi 6 - 802.11ax (stiže tijekom 2019. godine)

Wi-Fi 5 - 802.11ac (2014.)

Wi-Fi 4 - 802.11n (2009.)

Wi-Fi 3 - 802.11g (2003.)

Wi-Fi 2 - 802.11a (1999.)

Wi-Fi 1 - 802.11b (1999.)

Po čemu je Wi-Fi 6 bolji?

Kao što smo već spomenuli, omogućit će brži prijenos podataka, teoretski do 10 gigabita u sekundi (Gbps), pa čak i do 12 Gbps u krajnjim slučajevima i na vrlo malim udaljenostima. To je 30 do 40 posto brže od standarda 802.11ac - Wi-Fi 5.

No, donosi i nekoliko drugih značajnih poboljšanja. Primjerice, MU-MIMO (tehnologija koja omogućava stalne prijenose podataka do više korisnika) postat će sveprisutna, dostupna za slanje i primanje podataka istovremeno.

Poboljšanja će donijeti i značajka OFDMA (kratica za Orthogonal Frequency Division Multiple Access), koja omogućava učinkovitije korištenje frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz.

Trenutno vaši routeri emitiraju na dijelovima spektra 2,4 GHz i 5 GHz. Unutar tih dijelova spektra su setovi kanala od 20 MHz, grupiranih u blokove od 160 MHz. Svi uređaji emitiraju na nekom od tih blokova unutar dodijeljenog dijela spektra.

Kad više uređaja koristi isti kanal u istom dijelu spektra u zatvorenom prostoru (recimo, kafiću), dolazi do zagušenja mreže. Wi-Fi 6 koristi drukčiju raspodjelu kanala na 20 MHz, tako što ih dijeli u 256 zasebnih kanala, značajno više nego dosadašnjih 64.