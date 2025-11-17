Što je to agentski AI? Evo što trebate znati o terminu koji svi spominju

Nagovijestio ih je još Alan Turing sredinom prošlog stoljeća. Babak Hodjat, sada glavni direktor za umjetnu inteligenciju u Cognizantu, izumio je tehnologiju koja stoji iza jednog od najpoznatijih AI agenata, Siri, '90-tih godina. Smatra ih se većim rizikom nego opću umjetnu inteligenciju jer samostalno komuniciraju sa stvarnim svijetom i mijenjaju ga.

Jedan od novih rizika, prema IBM-ovom Odboru za odgovornu tehnologiju, jest pristranost podataka koja može trajno utjecati na djelovanje agenta ako nije na vrijeme uklonjena.

Hodjat nije previše zabrinut oko toga. Ipak, upozorava kako ne bismo trebali vjerovati umjetnoj inteligenciji i uzimati njene odgovore zdravo za gotovo jer se uvijek može pojaviti halucinacija. O granicama mogućnosti trebamo obrazovati i sebe i djecu, piše Sky News.