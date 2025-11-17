NIJE NOVOST

Što je to agentski AI? Evo što trebate znati o terminu koji svi spominju

Miroslav Wranka

17.11.2025 u 12:24

Ilustracija - umjetna inteligencija
Ilustracija - umjetna inteligencija
Iako se o njoj zadnjih mjeseci puno govori, agentska umjetna inteligecija nije nova pojava - o njoj se govori već kojih sedamdesetak godina

Agentska umjetna inteligencija je umjetna inteligencija koja sama može obavljati određene zadatke, poput rezerviranja letova, naručivanja Ubera ili pomoći pri kupovini.

Agenti temeljeni na umjetnoj inteligenciji nisu novost.

Nagovijestio ih je još Alan Turing sredinom prošlog stoljeća. Babak Hodjat, sada glavni direktor za umjetnu inteligenciju u Cognizantu, izumio je tehnologiju koja stoji iza jednog od najpoznatijih AI agenata, Siri, '90-tih godina. Smatra ih se većim rizikom nego opću umjetnu inteligenciju jer samostalno komuniciraju sa stvarnim svijetom i mijenjaju ga.

Jedan od novih rizika, prema IBM-ovom Odboru za odgovornu tehnologiju, jest pristranost podataka koja može trajno utjecati na djelovanje agenta ako nije na vrijeme uklonjena.

Hodjat nije previše zabrinut oko toga. Ipak, upozorava kako ne bismo trebali vjerovati umjetnoj inteligenciji i uzimati njene odgovore zdravo za gotovo jer se uvijek može pojaviti halucinacija. O granicama mogućnosti trebamo obrazovati i sebe i djecu, piše Sky News.

