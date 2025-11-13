Razvoj Altmanova kontroverznog projekta skeniranja rožnica baš i ne ide po planu

Project World, nekada poznat kao Worldcoin, još uvijek nije ni blizu ostvarenju svoje distopijske ambicije, skeniranja šarenice milijardu ljudi. Tvrtka, koju je osnovao Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, zasad je prikupila biometrijske podatke od oko 17,5 milijuna osoba, što predstavlja tek dva posto planiranog cilja, piše Business Insider.

World je projekt tvrtke Tools for Humanity koju su osnovali Altman i Alex Blania, aktualni izvršni direktor. Ideja je jednostavna, a ujedno i kontroverzna: osobe odlaze u fizičke lokacije gdje im se oči skeniraju pomoću metalne kugle nazvane Orb. Uređaj pretvara uzorak šarenice u kriptografski zaštićen digitalni kod od 12.800 bitova, koji zatim služi kao ključ za ulazak u digitalni ekosustav Worlda.

Taj sustav uključuje identifikacijsku platformu i kriptovalutu Worldcoin, a zamišljen je kao alat za dokazivanje ljudskog identiteta na internetu preplavljenom botovima i generiranim sadržajem.