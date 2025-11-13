Razvoj Altmanova kontroverznog projekta skeniranja rožnica baš i ne ide po planu

Prvotno osmišljen kao spinoff opsesije kripto tehnologijom, Projekt World sve čipove polaže u 'osiguravanje da su korisnici interneta ljudi, a ne roboti'
Project World, nekada poznat kao Worldcoin, još uvijek nije ni blizu ostvarenju svoje distopijske ambicije, skeniranja šarenice milijardu ljudi. Tvrtka, koju je osnovao Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, zasad je prikupila biometrijske podatke od oko 17,5 milijuna osoba, što predstavlja tek dva posto planiranog cilja, piše Business Insider.
World je projekt tvrtke Tools for Humanity koju su osnovali Altman i Alex Blania, aktualni izvršni direktor. Ideja je jednostavna, a ujedno i kontroverzna: osobe odlaze u fizičke lokacije gdje im se oči skeniraju pomoću metalne kugle nazvane Orb. Uređaj pretvara uzorak šarenice u kriptografski zaštićen digitalni kod od 12.800 bitova, koji zatim služi kao ključ za ulazak u digitalni ekosustav Worlda.
Taj sustav uključuje identifikacijsku platformu i kriptovalutu Worldcoin, a zamišljen je kao alat za dokazivanje ljudskog identiteta na internetu preplavljenom botovima i generiranim sadržajem.
World se, na ničije iznenađenje, suočava s nizom regulatornih prepreka. Nekoliko zemalja u kojima je projekt pokrenut izrazilo je zabrinutost zbog obrade biometrijskih podataka i nedostatka transparentnosti. To, uz spor tempo širenja, otežava ostvarenje Altmanove vizije globalne digitalne identifikacije.
Kako bi povećala broj skeniranih korisnika, tvrtka planira ponuditi usluge verifikacije identiteta drugim platformama. U pripremi su partnerstva s tvrtkama poput Match Groupa (za verifikaciju korisnika Tindera u Japanu), Stripea, Vise i Razera, a navodno su u tijeku i razgovori s Redditom.
Unatoč tim planovima, model fizičkog skeniranja ograničava mogućnost širenja. Dok korisnici moraju osobno dolaziti i čekati u redovima, postizanje masovne adopcije čini se gotovo nemogućim. New York Post je u rujnu objavio da tvrtka planira doseći 100 milijuna korisnika u idućih godinu dana, no s obzirom na trenutačni tempo, to se čini vrlo nerealnim.