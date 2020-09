Lakše do bitnog: Isprobajte ovaj koristan trik za WhatsApp

Imate hrpu aktivnih razgovora u WhatsAppu i neki od njih su puno važniji od ostalih? Pokušajte ih prikvačiti

Što točno radimo kada prikvačimo razgovor u WhatsAppu?



Kada izaberete ikonicu sa pribadačom, razgovor koji ste izabrali automatski će se podići na sam vrh vaših razgovora. U WhatsAppu je moguće imati tri takva razgovora. When you pin a chat in WhatsApp, it will automatically be stickied to the top of your list of conversations.



Ako prikvačite drugi razgovor, on će se pojaviti iznad prve pribadače. Nemoguće je ručno mijenjati raspored takvih razgovora, što znači da ćete ih morati 'osloboditi' i prikvačiti redosljedom koji vama najviše odgovara.



Možete promijeniti notifikacije i obavjesti za prikvačene razgovore jednako kao što to radite kod ostalih razgovora.



Kako maknuti pribadaču?



Ako želite odkvačiti razgovor u WhatsAppu, samo ponovite upute koje smo naveli na početku i opet pritisnite ikonicu sa pribadačom.