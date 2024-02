Splitski startup želi olakšati život ugostiteljima: Doznali smo što se kuha

Pozitivne reakcije na proizvode su potvrdile da smo na pravom putu. Prepoznati su potencijal i značenje rješenja za problematiku koja je prisutna u industriji duže vrijeme. To nam je dalo dodatnu motivaciju i potvrdu da smo usmjerili svoje napore u pravom smjeru', naglasio je Đuderija.

U pitanju je projekt pomalo atipičan za domaću startup scenu.

Yellow Dot, naime, izrađuje hardverska i softverska rješenja za maloprodaju te hotele, restorane i kafiće (skraćeno HoReCa). Glavni proizvodi su im RF Pulse, Fluidic i Sophie.

RF Pulse koristi tehnologiju RFID, postavljenu ispod etikete proizvoda, za praćenje i sljedivost proizvoda s tekućinama, kao i za poboljšanje učinkovitosti radne snage, sigurnosti, točnosti inventara, transparentnosti i održivosti. Ovaj sustav trenutno je u procesu patentnog zahtjeva.

Primjena tehnologije RFID na proizvodima s tekućinama omogućava kontinuirano praćenje tijekom cijelog životnog ciklusa - od proizvodnje preko pakiranja do paletiranja - a RFID oznake pružaju podatke o svakoj fazi procesa. Tijekom transporta, bilo da je riječ o putu do distributivnog centra, bilo do maloprodaje, RFID omogućava praćenje i osigurava integritet proizvoda.

U maloprodaji tehnologija RFID bilježi aktivnosti potrošača, pružajući vrijedne uvide u njihovo ponašanje i efikasnost lanca opskrbe, a kad proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, olakšava proces recikliranja. Zahvaljujući vidljivosti koju pruža RFID, moguće je, tvrde iz splitskog startupa, učinkovito upravljati proizvodima na kraju njihovog životnog ciklusa, smanjujući otpad i pridonoseći održivosti.