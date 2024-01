Mladi FER-ovac spojio je znanost, biznis i startupe kao nitko prije: Upoznajte Matiju Srbića

Po povratku na FER prijavio je europski projekt COGSTPES s partnerima iz Ljubljane i Graza te ga je vodio do prošle godine. Cilj projekta bio je, kaže nam, osmisliti edukacijske programe za znanstvenike koji žele pokušati komercijalizirati rezultate svojih znanstvenih istraživanja i pokrenuti startup.

U kategoriji sporta to su Matija Srbić (Nuqleus), Damir Sabol (Photomath/Google), Hajdi Ćenan i Davor Runje (airt), Renata Geld i Dario Bojanjac (Primijenjena kognitivna znanost) te Marin Bek i Dejan Strbad (Ascalia).

Kaže nam da je na planu za pokretanje Nuqleusa počeo raditi odmah čim se zaposlio u ICENT-u, još 2020. godine. Nije tada imao ni blizu jasnu sliku toga kako će to izgledati, no tadašnji ravnatelj ICENT-a, prof. Nedjeljko Perić, dao mu je slobodne ruke da istražuje i testira različite modele. 'Za to je trebalo puno povjerenja između profesora Perića i mene, a bez toga Nuqleus vjerojatno ne bi ni postojao', ističe Srbić. Dvije godine kasnije, 2022., formirao je tim i s nekoliko partnera osnovao Nuqleus, prvi hrvatski deep-tech venture builder.

No ni tu nije bio kraj projektima, a njegov rad i rezultate prepoznala je i Svjetska banka, na čiji je prijedlog krajem 2023. godine pokrenuo projekt Scinergy, kojim povezuju znanstvenike i tvrtke radi pokretanja novih suradnji i projekata. Da je Srbić doista svojim radom utjecao na brojne startupe, znanstvenike i mlade koji su željeli uspjeti, prepoznala je i organizacija World Chicago te ga je odabrala za sudjelovanje u programu Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI), u sklopu kojeg ću provesti pet tjedana u Philadelphiji učeći o dobrim praksama pokretanja deep-tech startupa i gradeći mrežu kontakata.

'Uživam u rješavanju problema te pokretanju novih i uzbudljivih projekata. Upravo zbog toga mi je rad sa startupima u njihovoj najranijoj fazi toliko zabavan i uzbudljiv. Osim startupa i inovacija, volim filmove s plot twistom, voziti bicikl i navijam za Boston Celticse', kaže Srbić.