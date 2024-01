Imaju proizvod za svjetsko tržište: 'Zbog naše tehnologije nitko nije dobio otkaz'

'Prošle godine prešli smo granicu od milijun eura ukupnog prihoda, a najviše smo fokusirani na rast ponavljajućeg prihoda, tj. prihod od pretplate na naše proizvode i usluge. Ukupni godišnji ponavljajući prihod (ARR) trenutno je na razini od 600.000 eura, a cilj nam je ovoj godini probiti granicu od milijun eura. Svake godine imamo dvostruki rast prihoda i planiramo nastaviti takvim tempom.

Naša najveća prednost je naš poslovni model jer je vrlo transparentan i orijentiran klijentu. Riječ je o modelu s nula rizika za klijenta, tj. on počinje s plaćanjem tek kada počne ostvarivati uštede, a u bilo kojem trenutku može otkazati uslugu bez ikakvih posljedica. Ovakav model nije karakterističan za IT i na neki način nas motivira da budemo potpuno posvećeni klijentu i izvrsnosti u isporuci. Konkurenata ima napretek, a najveći su UiPath, Microsoft, Blue Prism i Automation Anywhere. No tržišni potencijal je još uvijek ogroman jer dosta kompanija nije uvelo digitalne radnike.

Osim spomenutog rasta ponavljajućeg prihoda, naši ciljevi za 2024. uključuju rast partnerske mreže jer nam je to glavni model za skaliranje poslovanja. Osim toga, krajem godine planiramo otvaranje platforme širokoj zajednici korisnika na internetu, tj. otvaranje community pristupa. Svatko na svijetu moći će besplatno pristupiti našoj platformi te čak i monetizirati svoj rad.'