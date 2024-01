Tri hrvatska startupa privukla pažnju američkih investitora

Ekipi iz Ani Bioma, s proizvodom iz domene longevityja koji je ove godine vrući trend na sajmu pristupili su predstavnici Mayo Clinica iskazavši interes za suradnjom, a zagrebački startup je uz to nanizao i velik broj novih klijenata u SAD-u. Na štandu su ih posjetili i potencijalni investitori, s posebnim naglaskom na u automatizirani pretklinički laboratorij. Ostvarili su i nekoliko B2B kolaboracija te razgovarali o suradnji s Bayer Innovationom.

CircuitMess u Las Vegasu predstavlja tim na čelu s Albertom Gajšakom, a već u prvom satu sajma dogovoren je hitan sastanak s predstavnicima Best Buya, najvećeg američkog lanca trgovina s potrošačkom elektronikom, gdje je dogovaran ulazak proizvoda ovog hrvatskog startupa u ponudu njihovog stalnog asortimana, odnosno u sve prodavaonice diljem Sjedinjenih Država. CircuitMessu je prvog dana uručena i nagrada Best of Kickstarter koja se dodjeljuje najboljim a time i najuspješnijim kreatorima na toj platformi za crowdfunding.